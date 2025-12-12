*14:34JST 品川リフラ---固定資産譲渡により今期純利益予想を大幅上方修正

品川リフラ＜5351＞は11日、固定資産の譲渡及び特別利益の計上並びに連結業績予想及び個別業績予想の修正を発表した。

固定資産の譲渡を決議し、26年3月期純利益予想を前回予想130億円から310億円（前期比3.1倍）に引き上げた。譲渡資産は賃貸不動産として運用していたが、有利子負債の返済による財務体質の強化と、持続的な成長に向けた投資資金の確保を目的として、譲渡することとしたようだ。譲渡資産は、東京都渋谷区神宮前五丁目にある土地・建物で、譲渡益は約280億円となる。

なお、資金使途を前述のとおりとしていることから、25年5月15日に公表した年間配当予想90円00銭については変更しないこととしている。

譲渡の相手先（国内法人）については、相手先との取り決めにより非開示。今後も、資産売却等を進めることで健全な財務体質を維持しつつ、成長戦略を着実に推進し、企業価値のさらなる向上を目指していくようだ。《NH》