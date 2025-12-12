*14:08JST 日経平均VIは低下、来週のイベントへの警戒感も

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-0.34（低下率1.25％）の26.92と小幅に低下している。なお、今日ここまでの高値は27.12、安値は26.32。

昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。一方、来週は16日に11月の米雇用統計、18日に11月の米消費者物価指数（CPI）が発表されることに加え、18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらに対する警戒感も意識されている。こうした中、今日は朝方の買い一巡後は日経225先物の上値が重く、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードも意識され、日経VIは低下幅を縮める動きとなっている。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》