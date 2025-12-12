ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、品川リフラなどがランクイン

2025年12月12日 13:59

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月12日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　86241 　8612.088　 354.64% 0.0193%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　11847500 　315756.68　 336.02% 0.0396%
＜4572＞ カルナバイオ　　　 　6425000 　133037.78　 311.31% 0%
＜190A＞ Chordia　　 　10598900 　85830.18　 286.54% -0.045%
＜7640＞ トップカルチャ　　 　7698900 　145982.22　 259.97% 0.1469%
＜6276＞ シリウスV　　　　 　1622700 　91106.76　 253.73% 0.0852%
＜4591＞ リボミック　　　　 　11216200 　89964.46　 250.31% -0.0256%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　45150 　24370.808　 232.77% 0.0139%
＜1397＞ SMDAM225　 　1214 　11354.656　 225.21% 0.0086%
＜5351＞ 品川リフラ　　　　 　241600 　69182.8　 211.20% 0.085%
＜7777＞ 3Dマトリックス　 　18025900 　1038175.2　 206.66% 0.1069%
＜381A＞ iF米債35　　　 　29481 　9100.062　 198.13% -0.0004%
＜4588＞ オンコリス　　　　 　5654300 　1091973.46　 191.69% 0.1448%
＜7692＞ Eインフィニティ　 　2808700 　49173.9　 188.77% -0.03%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　999000 　168043.2　 184.38% 0.1258%
＜8142＞ トーホー　　　　　 　116000 　77707.8　 180.81% 0.0861%
＜215A＞ タイミー　　　　　 　10346500 　2623381.34　 178.84% -0.0236%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　 　22115 　15136.13　 159.15% 0.0112%
＜7095＞ MacbeeP　　 　933500 　320497.6　 153.86% -0.174%
＜9556＞ INTLOOP　　 　244800 　233942　 145.64% 0.0599%
<1456> iF225ベア　　 　73291 　31256.622　 138.10% -0.0095%
<4395> アクリート　　　　 　1155100 　309108.8　 136.24% -0.1846%
<3539> JMHD　　　　　 　175400 　79125.54　 135.90% 0.0218%
<1569> TPX－1倍　　　 　266720 　58582.284　 134.86% -0.0149%
<1948> 弘電社　　　　　　 　305000 　331475.5　 132.66% 0.1398%
<8336> 武蔵銀　　　　　　 　236800 　328692.8　 130.51% 0.0219%
<3070> ジェリービー　　　 　3246600 　73064.22　 127.83% 0.0253%
<2017> iFJPX150　 　93714 　30999.068　 126.90% 0.014%
<7372> デコルテHD　　　 　103100 　13941.88　 126.67% 0.0257%
<7378> アシロ　　　　　　 　977500 　348141.28　 125.37% -0.0583%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

