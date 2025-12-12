関連記事
*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、品川リフラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月12日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2562＞ 上場ダウH 86241 8612.088 354.64% 0.0193%
＜6197＞ ソラスト 11847500 315756.68 336.02% 0.0396%
＜4572＞ カルナバイオ 6425000 133037.78 311.31% 0%
＜190A＞ Chordia 10598900 85830.18 286.54% -0.045%
＜7640＞ トップカルチャ 7698900 145982.22 259.97% 0.1469%
＜6276＞ シリウスV 1622700 91106.76 253.73% 0.0852%
＜4591＞ リボミック 11216200 89964.46 250.31% -0.0256%
＜1473＞ Oneトピクス 45150 24370.808 232.77% 0.0139%
＜1397＞ SMDAM225 1214 11354.656 225.21% 0.0086%
＜5351＞ 品川リフラ 241600 69182.8 211.20% 0.085%
＜7777＞ 3Dマトリックス 18025900 1038175.2 206.66% 0.1069%
＜381A＞ iF米債35 29481 9100.062 198.13% -0.0004%
＜4588＞ オンコリス 5654300 1091973.46 191.69% 0.1448%
＜7692＞ Eインフィニティ 2808700 49173.9 188.77% -0.03%
＜157A＞ Gモンスター 999000 168043.2 184.38% 0.1258%
＜8142＞ トーホー 116000 77707.8 180.81% 0.0861%
＜215A＞ タイミー 10346500 2623381.34 178.84% -0.0236%
＜2860＞ DAXヘッジ 22115 15136.13 159.15% 0.0112%
＜7095＞ MacbeeP 933500 320497.6 153.86% -0.174%
＜9556＞ INTLOOP 244800 233942 145.64% 0.0599%
<1456> iF225ベア 73291 31256.622 138.10% -0.0095%
<4395> アクリート 1155100 309108.8 136.24% -0.1846%
<3539> JMHD 175400 79125.54 135.90% 0.0218%
<1569> TPX－1倍 266720 58582.284 134.86% -0.0149%
<1948> 弘電社 305000 331475.5 132.66% 0.1398%
<8336> 武蔵銀 236800 328692.8 130.51% 0.0219%
<3070> ジェリービー 3246600 73064.22 127.83% 0.0253%
<2017> iFJPX150 93714 30999.068 126.90% 0.014%
<7372> デコルテHD 103100 13941.88 126.67% 0.0257%
<7378> アシロ 977500 348141.28 125.37% -0.0583%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
