*12:55JST データ・アプリケーション---「D&I AWARD 2025」において最高評価「ベストワークプレイス」を受賞

データ・アプリケーション＜3848＞は12日、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の取り組みが評価され、「D&I AWARD 2025」において最高評価である「ベストワークプレイス」に認定されたと発表した。

同賞は、D&Iの推進を「見える化」し、企業の取り組み状況を評価・認定する日本最大級のアワードで、JobRainbowが独自に開発したダイバーシティスコア（100点満点）を用いて総合的に評価される。2024年度は710社が参加しており、審査は「ジェンダー」「LGBTQ＋」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つの観点から行われる。81点以上を獲得した企業のみが「ベストワークプレイス」として認定される。

同社は「データと一緒にワクワクする未来へ！」をビジョンに掲げ、ソフトウェアの開発と販売を通じて社会に貢献することを目指している。中期経営計画では、人材を企業価値の源泉と位置付け、社員一人ひとりの能力と多様性を最大限に活かす持続的な成長とイノベーションの創出を掲げている。また、リモートワークやフレックスタイム、副業・兼業制度の導入など、多様な人材が活躍できる環境整備にも取り組んでいる。

今後も、同社は人財を持続的成長の根幹と捉え、D&Iを通じて個人それぞれが個性を発揮できる職場環境の整備を進めながら、ビジョンの実現に向けて取り組んでいく。《NH》