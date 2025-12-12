*10:44JST コレックホールディングス---x3d社と業務提携しDX内製化支援を共同展開

コレックホールディングス＜6578＞は11日、AI人材育成やAI導入支援サービスを提供するx3d（本社：東京都港区）と業務提携契約を締結し、両社の強みを融合した企業向けAIコンサルティング事業を共同で推進することを発表した。

『AIを、事業成長の駆動力に。』をコンセプトに本業務提携は、コレックホールディングスの「顧客インサイト」とx3dの「技術実装力」を掛け合わせることで、AI導入を「成果」へと直結させる新しいコンサルティングモデルを確立し、日本企業のDXを強力に推進することを目的としている。

本業務提携に基づき、コレックホールディングスとx3d社は、顧客のAI活用フェーズに応じた（1）AI教育活動の共同実施、（2）専門人材の提供およびソリューションの共同展開、（3）共同研究およびプロダクトの共同開発、（4）営業コンサルティングへのAI活用の4つの取り組みを協業で統合的に推進する。これにより、従来の単一的なコンサルティングサービスでは実現が難しかった、戦略立案からプロダクト化、内製化まで一気通貫の支援体制を構築する。

今後は、共同開発によるSaaSプロダクトの市場展開を積極的に推進し、AIを駆動力とした事業変革支援を完了させることを目標とする。

また、本事業を通じて得られる最先端のAI導入知見・ノウハウは、同社グループ内のメディアプラットフォーム事業やアウトソーシング事業に継続的にフィードバックされる。これにより、グループ全体のサービス品質と競争力を継続的に高め、高成長を続けるグループ企業としての認知を最大化し、社会が求める「温かさ」のある情報コミュニケーションの実現を目指す。



《NH》