出来高変化率ランキング（10時台）～ジェリービー、ソラストなどがランクイン

2025年12月12日 10:37

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジェリービー、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月12日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト　　　　　 8790300 　315756.68　 317.76% 0.1439%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　4884600 　133037.78　 291.61% 0.0911%
＜4591＞ リボミック　　　　　9522600 　89964.46　 234.53% 0.0128%
＜1473＞ Oneトピクス　　　44140 　24370.808　 230.24% 0.0139%
＜1397＞ SMDAM225　　1190 　11354.656　 222.95% 0.0147%
＜190A＞ Chordia　　　5494000 　85830.18　 222.86% 0.1261%
＜6276＞ シリウスV　　　　　1078900 　91106.76　 209.18% 0.1377%
＜7640＞ トップカルチャ　　　4819300 　145982.22　 207.5% 0.0663%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　13685 　8612.088　 206.86% 0.0181%
＜381A＞ iF米債35　　　　19853 　9100.062　 149.32% -0.0004%
＜7777＞ 3Dマトリックス　　10469500 　1038175.2　 142.12% 0.2075%
＜5351＞ 品川リフラ　　　　　130500 　69182.8　 134.37% 0.0692%
＜8142＞ トーホー　　　　　　79900 　77707.8　 133.98% 0.0773%
＜2017＞ iFJPX150　　92870 　30999.068　 125.78% 0.014%
＜215A＞ タイミー　　　　　　6609200 　2623381.34　 123.37% 0.0214%
＜1456＞ iF225ベア　　　63839 　31256.622　 120.88% -0.0117%
＜7372＞ デコルテHD　　　　79200 　13941.88　 94.56% 0.0193%
＜4395＞ アクリート　　　　　804100 　309108.8　 94.22% -0.166%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　11529 　245883.852　 94.09% 0.0295%
＜4418＞ JDSC　　　　　　754100 　394250.2　 85% 0.0481%
<7095> MacbeeP　　　526800 　320497.6　 84.18% -0.1607%
<3070> ジェリービー　　　　2217900 　73064.22　 83.45% 0.0759%
<7378> アシロ　　　　　　　691600 　348141.28　 82.7% -0.0604%
<8967> 日本ロジ　　　　　　7359 　350149.04　 75.78% 0.0168%
<8984> ハウスリート　　　　15027 　949862.76　 73.55% 0.0143%
<350A> デジタルグ　　　　　538100 　189113.5　 73.43% 0.0101%
<8953> 都市ファント　　　　20186 　1191314.52　 72.1% 0.0108%
<7723> 愛時計　　　　　　　72200 　84877.68　 71.27% 0.0091%
<1577> NF高配70　　　　6162 　140198.208　 69.86% 0.0122%
<354A> iF高配50　　　　38491 　78098.987　 69.6% 0.0123%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

