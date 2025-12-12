*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジェリービー、ソラストなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月12日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト 8790300 315756.68 317.76% 0.1439%

＜4572＞ カルナバイオ 4884600 133037.78 291.61% 0.0911%

＜4591＞ リボミック 9522600 89964.46 234.53% 0.0128%

＜1473＞ Oneトピクス 44140 24370.808 230.24% 0.0139%

＜1397＞ SMDAM225 1190 11354.656 222.95% 0.0147%

＜190A＞ Chordia 5494000 85830.18 222.86% 0.1261%

＜6276＞ シリウスV 1078900 91106.76 209.18% 0.1377%

＜7640＞ トップカルチャ 4819300 145982.22 207.5% 0.0663%

＜2562＞ 上場ダウH 13685 8612.088 206.86% 0.0181%

＜381A＞ iF米債35 19853 9100.062 149.32% -0.0004%

＜7777＞ 3Dマトリックス 10469500 1038175.2 142.12% 0.2075%

＜5351＞ 品川リフラ 130500 69182.8 134.37% 0.0692%

＜8142＞ トーホー 79900 77707.8 133.98% 0.0773%

＜2017＞ iFJPX150 92870 30999.068 125.78% 0.014%

＜215A＞ タイミー 6609200 2623381.34 123.37% 0.0214%

＜1456＞ iF225ベア 63839 31256.622 120.88% -0.0117%

＜7372＞ デコルテHD 79200 13941.88 94.56% 0.0193%

＜4395＞ アクリート 804100 309108.8 94.22% -0.166%

＜1367＞ iFTPXダ 11529 245883.852 94.09% 0.0295%

＜4418＞ JDSC 754100 394250.2 85% 0.0481%

<7095> MacbeeP 526800 320497.6 84.18% -0.1607%

<3070> ジェリービー 2217900 73064.22 83.45% 0.0759%

<7378> アシロ 691600 348141.28 82.7% -0.0604%

<8967> 日本ロジ 7359 350149.04 75.78% 0.0168%

<8984> ハウスリート 15027 949862.76 73.55% 0.0143%

<350A> デジタルグ 538100 189113.5 73.43% 0.0101%

<8953> 都市ファント 20186 1191314.52 72.1% 0.0108%

<7723> 愛時計 72200 84877.68 71.27% 0.0091%

<1577> NF高配70 6162 140198.208 69.86% 0.0122%

<354A> iF高配50 38491 78098.987 69.6% 0.0123%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》