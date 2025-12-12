ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ジモティー、リボミックなどがランクイン

2025年12月12日 09:59

記事提供元：フィスコ

ジモティー＜7082＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、兵庫県稲美町とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施すると発表している。現在同社では全国で263カ所の自治体とリユースに関する協定を締結しており、兵庫県内での事例としては13例目となる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月12日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト　　　　　 4163400 　315756.68　 250.49% 0.0607%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　13053 　8612.088　 201.22% 0.0175%
＜4591＞ リボミック　　　　　6439300 　89964.46　 192.15% 0.1025%
＜1473＞ Oneトピクス　　　23570 　24370.808　 154.57% 0.011%
＜1397＞ SMDAM225　　470 　11354.656　 108.93% 0.0082%
＜5351＞ 品川リフラ　　　　　85300 　69182.8　 82.24% 0.065%
＜7372＞ デコルテHD　　　　65400 　13941.88　 72.31% 0.0193%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　819500 　133037.78　 71.5% 0%
＜8967＞ 日本ロジ　　　　　　6879 　350149.04　 68.08% 0.0128%
＜8142＞ トーホー　　　　　　44400 　77707.8　 63.59% 0.0642%
＜8953＞ 都市ファント　　　　18676 　1191314.52　 63.3% 0.0091%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　8583 　245883.852　 60.07% 0.0306%
＜346A＞ SP500半　　　　47959 　82856.619　 57.77% -0.0085%
＜3269＞ ADR　　　　　　　7579 　708113.6　 56.61% 0.0107%
＜7723＞ 愛時計　　　　　　　62800 　84877.68　 55.82% 0.0122%
＜8984＞ ハウスリート　　　　12816 　949862.76　 55.74% 0.0064%
＜1577＞ NF高配70　　　　5383 　140198.208　 54.99% 0.0099%
＜8954＞ オリックスJRE　　13113 　799728.46　 51.64% 0.0087%
＜299A＞ クラシル　　　　　　554600 　354895.26　 47.45% -0.0075%
<3462> NMF　　　　　　　11632 　1262068.7　 45.19% 0.0083%
<3226> 三井不アコ　　　　　5943 　478888.94　 43.54% 0.01%
<7409> AeroEdge　　95500 　305957.4　 42.32% -0.0269%
＜7082＞ ジモティー　　　　　187800 　96156.16　 40.95% 0.0056%
<215A> タイミー　　　　　　3201700 　2623381.34　 38.89% -0.0386%
<2634> NFSP500ヘ　　21855 　53925.304　 37.98% 0.0114%
<8972> KDX不動　　　　　9987 　1179953.88　 34.99% 0.004%
<8957> 東急RE　　　　　　2315 　325086.74　 33.95% 0.0084%
<3279> API　　　　　　　5845 　582453.34　 33.65% 0.0094%
<3234> 森ヒルズ　　　　　　3839 　395803.82　 33.3% 0.0089%
<8977> 阪急神RE　　　　　2011 　227630.22　 31.56% 0.0096%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

