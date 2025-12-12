*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ジモティー、リボミックなどがランクイン

ジモティー＜7082＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、兵庫県稲美町とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施すると発表している。現在同社では全国で263カ所の自治体とリユースに関する協定を締結しており、兵庫県内での事例としては13例目となる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月12日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト 4163400 315756.68 250.49% 0.0607%

＜2562＞ 上場ダウH 13053 8612.088 201.22% 0.0175%

＜4591＞ リボミック 6439300 89964.46 192.15% 0.1025%

＜1473＞ Oneトピクス 23570 24370.808 154.57% 0.011%

＜1397＞ SMDAM225 470 11354.656 108.93% 0.0082%

＜5351＞ 品川リフラ 85300 69182.8 82.24% 0.065%

＜7372＞ デコルテHD 65400 13941.88 72.31% 0.0193%

＜4572＞ カルナバイオ 819500 133037.78 71.5% 0%

＜8967＞ 日本ロジ 6879 350149.04 68.08% 0.0128%

＜8142＞ トーホー 44400 77707.8 63.59% 0.0642%

＜8953＞ 都市ファント 18676 1191314.52 63.3% 0.0091%

＜1367＞ iFTPXダ 8583 245883.852 60.07% 0.0306%

＜346A＞ SP500半 47959 82856.619 57.77% -0.0085%

＜3269＞ ADR 7579 708113.6 56.61% 0.0107%

＜7723＞ 愛時計 62800 84877.68 55.82% 0.0122%

＜8984＞ ハウスリート 12816 949862.76 55.74% 0.0064%

＜1577＞ NF高配70 5383 140198.208 54.99% 0.0099%

＜8954＞ オリックスJRE 13113 799728.46 51.64% 0.0087%

＜299A＞ クラシル 554600 354895.26 47.45% -0.0075%

<3462> NMF 11632 1262068.7 45.19% 0.0083%

<3226> 三井不アコ 5943 478888.94 43.54% 0.01%

<7409> AeroEdge 95500 305957.4 42.32% -0.0269%

＜7082＞ ジモティー 187800 96156.16 40.95% 0.0056%

<215A> タイミー 3201700 2623381.34 38.89% -0.0386%

<2634> NFSP500ヘ 21855 53925.304 37.98% 0.0114%

<8972> KDX不動 9987 1179953.88 34.99% 0.004%

<8957> 東急RE 2315 325086.74 33.95% 0.0084%

<3279> API 5845 582453.34 33.65% 0.0094%

<3234> 森ヒルズ 3839 395803.82 33.3% 0.0089%

<8977> 阪急神RE 2011 227630.22 31.56% 0.0096%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》