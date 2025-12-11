関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～アクリート、ベステラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月11日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2016＞ iF米710H 127449 9138.529 322.45% 0.0048%
＜2521＞ 上場米HE 111000 51973.952 300.77% -0.002%
＜2620＞ iS米債13 477570 13923.339 298.74% -0.0038%
＜1433＞ ベステラ 604700 58430.14 268.19% 0.0606%
＜2513＞ NF外株 97589 27335.186 259.61% -0.005%
＜4395＞ アクリート 799500 90965 250.73% 0.2866%
＜6666＞ リバーエレテク 2702700 159933 233.74% 0.1796%
＜352A＞ LOIVE 239600 24221.52 232.23% -0.0079%
＜6840＞ AKIBA 2753800 164864.62 209.89% 0.1125%
＜5032＞ ANYCOLOR 5161700 3686928.8 209.31% -0.1733%
＜6494＞ NFK－HD 2975500 65739.78 209.1% 0.1185%
＜6535＞ アイモバイル 1555000 125791.64 195.97% -0.114%
＜6862＞ ミナトHD 697900 163797.1 192.82% 0%
＜424A＞ GXゴルドH 576540 47669.275 184.56% 0%
＜4316＞ ビーマップ 1318500 295499.76 183.16% 0.0359%
＜346A＞ SP500半 61953 47006.847 176.39% -0.0207%
＜157A＞ Gモンスター 477500 84694.38 168.7% 0.1813%
＜1456＞ iF225ベア 45686 36492.298 164.65% 0.0079%
＜2459＞ アウンコンサル 7357700 432885.72 161.16% 0.1363%
＜2013＞ 米高配当 1131950 63059.682 154.45% 0.0051%
<2695> くら寿司 727000 529354.2 151.55% -0.0564%
<3245> ディア・ライフ 3299800 1020696.94 150.55% 0.0129%
<6594> ニデック 20288400 12410257.14 149.49% -0.0348%
<2557> SMDAMトピ 59370 103997.762 145.69% -0.0049%
<313A> iSSP500T 632980 40323.734 145.66% -0.0144%
<2841> iFナス100H 297299 111568.549 132.84% -0.0079%
<2243> GX半導 265171 216597.875 126.84% -0.0098%
<8699> HSHD 649500 218320.38 124.45% 0.0564%
<8065> 佐藤商 36600 29228.3 118.25% -0.0045%
<435A> iF日配ロテ 137735 103311.946 114.95% -0.0045%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
