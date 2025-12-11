ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～アクリート、ベステラなどがランクイン

2025年12月11日 14:51

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月11日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 127449 　9138.529　 322.45% 0.0048%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　111000 　51973.952　 300.77% -0.002%
＜2620＞ iS米債13　　　　477570 　13923.339　 298.74% -0.0038%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　604700 　58430.14　 268.19% 0.0606%
＜2513＞ NF外株　　　　　　97589 　27335.186　 259.61% -0.005%
＜4395＞ アクリート　　　　　799500 　90965　 250.73% 0.2866%
＜6666＞ リバーエレテク　　　2702700 　159933　 233.74% 0.1796%
＜352A＞ LOIVE　　　　　239600 　24221.52　 232.23% -0.0079%
＜6840＞ AKIBA　　　　　2753800 　164864.62　 209.89% 0.1125%
＜5032＞ ANYCOLOR　　5161700 　3686928.8　 209.31% -0.1733%
＜6494＞ NFK－HD　　　　2975500 　65739.78　 209.1% 0.1185%
＜6535＞ アイモバイル　　　　1555000 　125791.64　 195.97% -0.114%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　697900 　163797.1　 192.82% 0%
＜424A＞ GXゴルドH　　　　576540 　47669.275　 184.56% 0%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1318500 　295499.76　 183.16% 0.0359%
＜346A＞ SP500半　　　　61953 　47006.847　 176.39% -0.0207%
＜157A＞ Gモンスター　　　　477500 　84694.38　 168.7% 0.1813%
＜1456＞ iF225ベア　　　45686 　36492.298　 164.65% 0.0079%
＜2459＞ アウンコンサル　　　7357700 　432885.72　 161.16% 0.1363%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　1131950 　63059.682　 154.45% 0.0051%
<2695> くら寿司　　　　　　727000 　529354.2　 151.55% -0.0564%
<3245> ディア・ライフ　　　3299800 　1020696.94　 150.55% 0.0129%
<6594> ニデック　　　　　　20288400 　12410257.14　 149.49% -0.0348%
<2557> SMDAMトピ　　　59370 　103997.762　 145.69% -0.0049%
<313A> iSSP500T　　632980 　40323.734　 145.66% -0.0144%
<2841> iFナス100H　　297299 　111568.549　 132.84% -0.0079%
<2243> GX半導　　　　　　265171 　216597.875　 126.84% -0.0098%
<8699> HSHD　　　　　　649500 　218320.38　 124.45% 0.0564%
<8065> 佐藤商　　　　　　　36600 　29228.3　 118.25% -0.0045%
<435A> iF日配ロテ　　　　137735 　103311.946　 114.95% -0.0045%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

