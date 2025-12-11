ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ベステラ、くら寿司などがランクイン

2025年12月11日 14:01

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月11日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 　127449 　9138.529　 322.45% 0.0048%
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　110420 　51973.952　 300.35% -0.002%
＜2620＞ iS米債13　　　 　477290 　13923.339　 298.69% -0.0054%
＜1433＞ ベステラ　　　　　 　553700 　58430.14　 259.52% 0.0578%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　96242 　27335.186　 258.20% -0.0069%
＜4395＞ アクリート　　　　 　799500 　90965　 250.73% 0.2866%
＜352A＞ LOIVE　　　　 　234700 　24221.52　 229.96% -0.0056%
＜5032＞ ANYCOLOR　 　5002700 　3686928.8　 205.72% -0.1733%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　2568400 　164864.62　 201.77% 0.125%
＜6494＞ NFK－HD　　　 　2756300 　65739.78　 200.00% 0.1185%
＜6862＞ ミナトHD　　　　 　654500 　163797.1　 185.34% 0.0123%
＜424A＞ GXゴルドH　　　 　571560 　47669.275　 183.50% 0%
＜6535＞ アイモバイル　　　 　1379300 　125791.64　 182.03% -0.1158%
＜346A＞ SP500半　　　 　60384 　47006.847　 173.22% -0.0221%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1141200 　295499.76　 164.98% -0.0176%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　1126580 　63059.682　 153.86% 0.0035%
＜1456＞ iF225ベア　　 　41797 　36492.298　 153.54% 0.009%
＜3245＞ ディア・ライフ　　 　3221800 　1020696.94　 147.52% 0.0156%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　59360 　103997.762　 145.67% -0.0081%
＜313A＞ iSSP500T　 　621250 　40323.734　 143.32% -0.0148%
<6594> ニデック　　　　　 　19242300 　12410257.14　 142.80% -0.0464%
<2459> アウンコンサル　　 　6268300 　432885.72　 140.72% 0.0804%
<2695> くら寿司　　　　　 　633100 　529354.2　 134.42% -0.052%
<2841> iFナス100H　 　296958 　111568.549　 132.70% -0.0079%
<8699> HSHD　　　　　 　588900 　218320.38　 112.12% 0.0448%
<2634> NFSP500ヘ　 　34945 　44553.532　 109.37% -0.0013%
<9337> トリドリ　　　　　 　22700 　22595.46　 107.73% -0.0589%
<435A> iF日配ロテ　　　 　126283 　103311.946　 104.44% -0.0045%
<429A> テクセンド　　　　 　1089800 　1350977.3　 101.51% 0.0349%
<8065> 佐藤商　　　　　　 　31400 　29228.3　 99.71% -0.0032%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

