出来高変化率ランキング（13時台）～ベステラ、くら寿司などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月11日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2016＞ iF米710H 127449 9138.529 322.45% 0.0048%
＜2521＞ 上場米HE 110420 51973.952 300.35% -0.002%
＜2620＞ iS米債13 477290 13923.339 298.69% -0.0054%
＜1433＞ ベステラ 553700 58430.14 259.52% 0.0578%
＜2513＞ NF外株 96242 27335.186 258.20% -0.0069%
＜4395＞ アクリート 799500 90965 250.73% 0.2866%
＜352A＞ LOIVE 234700 24221.52 229.96% -0.0056%
＜5032＞ ANYCOLOR 5002700 3686928.8 205.72% -0.1733%
＜6840＞ AKIBA 2568400 164864.62 201.77% 0.125%
＜6494＞ NFK－HD 2756300 65739.78 200.00% 0.1185%
＜6862＞ ミナトHD 654500 163797.1 185.34% 0.0123%
＜424A＞ GXゴルドH 571560 47669.275 183.50% 0%
＜6535＞ アイモバイル 1379300 125791.64 182.03% -0.1158%
＜346A＞ SP500半 60384 47006.847 173.22% -0.0221%
＜4316＞ ビーマップ 1141200 295499.76 164.98% -0.0176%
＜2013＞ 米高配当 1126580 63059.682 153.86% 0.0035%
＜1456＞ iF225ベア 41797 36492.298 153.54% 0.009%
＜3245＞ ディア・ライフ 3221800 1020696.94 147.52% 0.0156%
＜2557＞ SMDAMトピ 59360 103997.762 145.67% -0.0081%
＜313A＞ iSSP500T 621250 40323.734 143.32% -0.0148%
<6594> ニデック 19242300 12410257.14 142.80% -0.0464%
<2459> アウンコンサル 6268300 432885.72 140.72% 0.0804%
<2695> くら寿司 633100 529354.2 134.42% -0.052%
<2841> iFナス100H 296958 111568.549 132.70% -0.0079%
<8699> HSHD 588900 218320.38 112.12% 0.0448%
<2634> NFSP500ヘ 34945 44553.532 109.37% -0.0013%
<9337> トリドリ 22700 22595.46 107.73% -0.0589%
<435A> iF日配ロテ 126283 103311.946 104.44% -0.0045%
<429A> テクセンド 1089800 1350977.3 101.51% 0.0349%
<8065> 佐藤商 31400 29228.3 99.71% -0.0032%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
