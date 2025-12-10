関連記事
東証グロ－ス指数は反発、朝高の後は上値の重い展開
*16:50JST 東証グロ－ス指数は反発、朝高の後は上値の重い展開
東証グロース市場指数 875.98 ＋2.75／出来高 3億4963万株／売買代金 1610億円東証グロース市場250指数 667.68 ＋1.55／出来高 1億8788万株／売買代金 1244億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は285、値下がり銘柄数は266、変わらずは53。
前日9日の米株式市場でダウ平均は続落。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャート）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマイナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。
今日のグロ－ス市場は朝高の後は上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.27％高となった。東証グロース市場指数は昨日は4日ぶりに反落したが、ここ4営業日は870pt強の水準を下回らずに推移していることから株価の下値は堅くなりつつあるとの見方があり、今日の新興市場はやや買いが先行した。しかし、市場では、日銀の利上げ観測が引き続き意識されていることに加え、日本時間明日未明にFOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いは限定的で、東証グロース市場指数は、朝方に高値をつけた後は上値が重く、午後は下げに転じる場面もあった。
個別では、次世代型BTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）のフェーズ1b臨床試験の途中結果と新たな非臨床研究の結果を米血液学会で発表したカルナバイオ＜4572＞、アクーゴ脳内移植用注の出荷制限が解除されたと発表したサンバイオ＜4592＞、株主優待制度導入を発表したモイ＜5031＞、26年1月期業績と配当予想を上方修正したアールプランナー＜2983＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やタイミー＜215A＞が上昇。値上がり率上位には、ビーマップ＜4316＞、アクリート＜4395＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業損益が6.14億円の赤字となったリベラウェア＜218A＞、第1四半期営業損益が0.04億円の赤字となったベストワンドット＜6577＞、HLCM051（ARDS及び脳梗塞急性期）に関する開発・申請方針を発表したヘリオス＜4593＞、前日までの連騰で戻り待ちの売りがかさんだハートシード＜219A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、visumo＜303A＞、テラドローン＜278A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 304| 80| 35.71|
2| 4316|ビーマップ | 1362| 300| 28.25|
3| 4395|アクリート | 1043| 150| 16.80|
4| 5031|モイ | 300| 39| 14.94|
5| 446A|ノースサンド | 1552| 185| 13.53|
6| 4592|サンバイオ | 1955| 222| 12.81|
7| 4564|ＯＴＳ | 22| 2| 10.00|
8| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 659| 58| 9.65|
9| 4192|スパイダープラス | 321| 27| 9.18|
10| 1436|グリーンエナジー | 2366| 196| 9.03|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4593|ヘリオス | 341| -80| -19.00|
2| 218A|リベラウェア | 1210| -186| -13.32|
3| 303A|ｖｉｓｕｍｏ | 1041| -120| -10.34|
4| 278A|テラドローン | 2485| -248| -9.07|
5| 4424|Ａｍａｚｉａ | 321| -31| -8.81|
6| 2342|トランスＧ | 295| -25| -7.81|
7| 5597|ブルーイノベ | 1303| -108| -7.65|
8| 219A|ハートシード | 2056| -168| -7.55|
9| 198A|ポストプライム | 224| -18| -7.44|
10| 5243|ｎｏｔｅ | 1500| -113| -7.01|《SK》
スポンサードリンク