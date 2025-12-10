関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～アウンコンサル、jig.jpなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月10日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2459＞ アウンコンサル 5870700 23724.94 377.59% 0.1856%
＜5244＞ jig．jp 15457700 59467.68 371.26% 0.0407%
＜4598＞ DELTA－P 7680600 157450.06 356.11% 0.0915%
＜1305＞ iFTPX年1 1077970 269864.25 294.8% 0.0008%
＜4192＞ スパイダーP 1634100 44137.94 292.29% 0.1054%
＜2743＞ ピクセル 31504400 115642.22 286.94% 0.5294%
＜4169＞ エネチェンジ 1994100 90387.52 244.1% -0.0185%
＜2983＞ アールプランナ 354100 115914.94 243.48% 0.0906%
＜4975＞ JCU 374300 216056.2 241.86% 0.1622%
＜218A＞ リベラウェア 3607400 927342.86 201.25% -0.0501%
＜1821＞ 三住建設 566100 58823.62 194.32% 0.0016%
＜343A＞ IACEトラベ 61600 23930.66 179.99% 0.0645%
＜3341＞ 日本調剤 99800 65972.9 177.43% 0%
＜6231＞ 木村工機 13000 36618.4 171.52% 0.1367%
＜1482＞ 米債ヘッジ 280525 88146.314 159.92% -0.0006%
＜5332＞ TOTO 1741700 1915206.92 158.17% 0.0549%
＜2237＞ iF500ダ 2125 50081.46 156.33% -0.0019%
＜2088＞ NZAMDowH 25000 16561.063 155.93% 0%
＜4593＞ ヘリオス 9761100 1300381.6 151.96% -0.19%
＜3180＞ Bガレージ 288700 97580.28 144.79% 0.0677%
<278A> テラドローン 416100 279562.82 137.63% -0.0834%
<6666> リバーエレテク 816000 338482.54 135.57% 0.1084%
<1348> MXSトピクス 322418 336501.223 134.49% -0.0022%
<5885> ジーデップ 392100 393459.74 133.15% 0.0564%
<202A> 豆蔵 3301200 4341532.2 128.63% -0.0193%
<3911> Aiming 766200 54342.56 125.1% 0.0312%
<6378> 木村化 616000 223524.7 122.99% 0.0448%
<3913> GreenBee 145400 58599.74 120.67% 0.0682%
<6505> 東洋電 39100 31908.6 117.72% 0.0308%
<3963> シンクロフード 287800 75684.74 107.66% 0.0276%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
