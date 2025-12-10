ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～アウンコンサル、jig.jpなどがランクイン

2025年12月10日 14:58

記事提供元：フィスコ

*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アウンコンサル、jig.jpなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月10日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2459＞ アウンコンサル　　 5870700 　23724.94　 377.59% 0.1856%
＜5244＞ jig．jp　　　　15457700 　59467.68　 371.26% 0.0407%
＜4598＞ DELTA－P　　　7680600 　157450.06　 356.11% 0.0915%
＜1305＞ iFTPX年1　　　1077970 　269864.25　 294.8% 0.0008%
＜4192＞ スパイダーP　　　　1634100 　44137.94　 292.29% 0.1054%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　31504400 　115642.22　 286.94% 0.5294%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　1994100 　90387.52　 244.1% -0.0185%
＜2983＞ アールプランナ　　　354100 　115914.94　 243.48% 0.0906%
＜4975＞ JCU　　　　　　　374300 　216056.2　 241.86% 0.1622%
＜218A＞ リベラウェア　　　　3607400 　927342.86　 201.25% -0.0501%
＜1821＞ 三住建設　　　　　　566100 　58823.62　 194.32% 0.0016%
＜343A＞ IACEトラベ　　　61600 　23930.66　 179.99% 0.0645%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　　99800 　65972.9　 177.43% 0%
＜6231＞ 木村工機　　　　　　13000 　36618.4　 171.52% 0.1367%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　280525 　88146.314　 159.92% -0.0006%
＜5332＞ TOTO　　　　　　1741700 　1915206.92　 158.17% 0.0549%
＜2237＞ iF500ダ　　　　2125 　50081.46　 156.33% -0.0019%
＜2088＞ NZAMDowH　　25000 　16561.063　 155.93% 0%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　　9761100 　1300381.6　 151.96% -0.19%
＜3180＞ Bガレージ　　　　　288700 　97580.28　 144.79% 0.0677%
<278A> テラドローン　　　　416100 　279562.82　 137.63% -0.0834%
<6666> リバーエレテク　　　816000 　338482.54　 135.57% 0.1084%
<1348> MXSトピクス　　　322418 　336501.223　 134.49% -0.0022%
<5885> ジーデップ　　　　　392100 　393459.74　 133.15% 0.0564%
<202A> 豆蔵　　　　　　　　3301200 　4341532.2　 128.63% -0.0193%
<3911> Aiming　　　　766200 　54342.56　 125.1% 0.0312%
<6378> 木村化　　　　　　　616000 　223524.7　 122.99% 0.0448%
<3913> GreenBee　　145400 　58599.74　 120.67% 0.0682%
<6505> 東洋電　　　　　　　39100 　31908.6　 117.72% 0.0308%
<3963> シンクロフード　　　287800 　75684.74　 107.66% 0.0276%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

