*12:12JST 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円買い

10日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円93銭から156円63銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下で、ドル買い後退。また、日経平均株価は高寄りもマイナスに転じ、リスク回避的な円買いで主要通貨を押し下げる展開となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円63銭から156円93銭、ユ-ロ・円は182円09銭から182円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1622ドルから1.1628ドル。

【経済指標】

・日・11月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.7％、10月：+2.7％）

・中国・11月消費者物価指数：前年比+0.7％（予想：前年比+0.7％、10月：+0.2％）

【要人発言】

・トランプ米大統領

「悪いFRB議長がいる。FRBの見直しを進めるつもりだ」

・高市首相

「円安の経済への影響は、メリットとデメリットの両面ある」

「過度な変動に対し必要に応じて適切に対応する」

「為替市場の動向について具体的なコメントは控える」

「市場動向、注意深く見守っている」

「金利は様々な要因を背景に市場によって決定されるもの」《TY》