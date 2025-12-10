ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、アウンコンサルなどがランクイン

2025年12月10日 10:41

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、アウンコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月10日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2459＞ アウンコンサル　　 3717100 　23724.94　 366.15% 0.2658%
＜5244＞ jig．jp　　　　10643100 　59467.68　 360.16% 0.1085%
＜1305＞ iFTPX年1　　　1067280 　269864.25　 293.97% 0.0013%
＜4598＞ DELTA－P　　　2841500 　157450.06　 293.01% 0.0965%
＜4192＞ スパイダーP　　　　1170300 　44137.94　 262.88% 0.085%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　20208100 　115642.22　 242.3% 0.4705%
＜2983＞ アールプランナ　　　242600 　115914.94　 201.9% 0.0879%
＜1821＞ 三住建設　　　　　　538600 　58823.62　 188.27% 0%
＜343A＞ IACEトラベ　　　53800 　23930.66　 162.97% 0.0774%
＜4975＞ JCU　　　　　　　190700 　216056.2　 160.1% 0.153%
＜2088＞ NZAMDowH　　25000 　16561.063　 155.93% 0%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　236140 　88146.314　 138.4% -0.0018%
＜1348＞ MXSトピクス　　　319336 　336501.223　 133.3% 0%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　277800 　393459.74　 93.15% 0.1063%
＜3180＞ Bガレージ　　　　　172300 　97580.28　 81.01% 0.0641%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　3941300 　73195.26　 76.15% 0.0238%
＜3911＞ Aiming　　　　504400 　54342.56　 75.5% 0.0401%
＜3963＞ シンクロフード　　　203800 　75684.74　 68.54% 0.0362%
＜278A＞ テラドローン　　　　232600 　279562.82　 68.52% -0.0578%
＜4571＞ NANO　　　　　　699800 　60018.38　 60.19% 0.0067%
<8043> スターゼン　　　　　93100 　64579.48　 59.25% 0.009%
<6378> 木村化　　　　　　　355600 　223524.7　 58.78% 0.0639%
<4592> サンバイオ　　　　　4533000 　5702348.88　 50.23% 0.1367%
<3913> GreenBee　　78100 　58599.74　 47.67% 0.0658%
<198A> ポストプライ　　　　13853600 　1994705.94　 41.76% 0.1487%
<4937> Waqoo　　　　　36800 　36483.18　 41.31% 0.0045%
<9692> シーイーシー　　　　137800 　178366.7　 41.2% -0.0413%
<5817> JMACS　　　　　2538600 　1146798.56　 35.76% 0.1241%
<5714> DOWA　　　　　　297500 　1436527.84　 35.16% 0.0657%
<2870> iFナ100Dイ　　23753 　197353.214　 33.56% 0.0009%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

