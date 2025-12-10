関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、アウンコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月10日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2459＞ アウンコンサル 3717100 23724.94 366.15% 0.2658%
＜5244＞ jig．jp 10643100 59467.68 360.16% 0.1085%
＜1305＞ iFTPX年1 1067280 269864.25 293.97% 0.0013%
＜4598＞ DELTA－P 2841500 157450.06 293.01% 0.0965%
＜4192＞ スパイダーP 1170300 44137.94 262.88% 0.085%
＜2743＞ ピクセル 20208100 115642.22 242.3% 0.4705%
＜2983＞ アールプランナ 242600 115914.94 201.9% 0.0879%
＜1821＞ 三住建設 538600 58823.62 188.27% 0%
＜343A＞ IACEトラベ 53800 23930.66 162.97% 0.0774%
＜4975＞ JCU 190700 216056.2 160.1% 0.153%
＜2088＞ NZAMDowH 25000 16561.063 155.93% 0%
＜1482＞ 米債ヘッジ 236140 88146.314 138.4% -0.0018%
＜1348＞ MXSトピクス 319336 336501.223 133.3% 0%
＜5885＞ ジーデップ 277800 393459.74 93.15% 0.1063%
＜3180＞ Bガレージ 172300 97580.28 81.01% 0.0641%
＜3777＞ 環境フレン 3941300 73195.26 76.15% 0.0238%
＜3911＞ Aiming 504400 54342.56 75.5% 0.0401%
＜3963＞ シンクロフード 203800 75684.74 68.54% 0.0362%
＜278A＞ テラドローン 232600 279562.82 68.52% -0.0578%
＜4571＞ NANO 699800 60018.38 60.19% 0.0067%
<8043> スターゼン 93100 64579.48 59.25% 0.009%
<6378> 木村化 355600 223524.7 58.78% 0.0639%
<4592> サンバイオ 4533000 5702348.88 50.23% 0.1367%
<3913> GreenBee 78100 58599.74 47.67% 0.0658%
<198A> ポストプライ 13853600 1994705.94 41.76% 0.1487%
<4937> Waqoo 36800 36483.18 41.31% 0.0045%
<9692> シーイーシー 137800 178366.7 41.2% -0.0413%
<5817> JMACS 2538600 1146798.56 35.76% 0.1241%
<5714> DOWA 297500 1436527.84 35.16% 0.0657%
<2870> iFナ100Dイ 23753 197353.214 33.56% 0.0009%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
