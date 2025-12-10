関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比変わらずの50850円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.93円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、三井物産＜8031＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比変わらずの50850円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.03ドル安 47,560.29ドル、ナスダックは30.59ポイント高23,576.49で取引を終了した。ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続いた。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のFRBパウエル議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャート）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマイナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円29銭まで下落後、156円95銭まで反発し、155円90銭で引けた。日本の財政悪化懸念や予想を上回る米国の雇用関連指標を意識した米ドル買い・円売りが観測された。ユーロ・ドルは1.1615ドルまで売られた後、1.1641ドルまで反発。ただ、その後は下げ渋り、1.1627ドルで引けた。
NY原油先物1月限は続落（NYMEX原油1月限終値：58.25 ↓0.63）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.63ドル（－1.07％）の58.25ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1176 94 8.69
6326 (KUBTY) クボタ 73.14 2294 50.5 2.2
5
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.79 1557 32 2.1
0
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.93 4649 64 1.40
「ADR下落率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7213 -321 -4.2
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7840 -240 -2.97
7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2777 -66 -2.3
2
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.78 872 -17.8 -2.0
0
■そのたADR（9日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 196.34 1.13 3079 1
3
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.61 -0.31 2448 -38
8035 (TOELY) 東京エレク 107.95 1.23 33853 26
3
6758 (SONY.N) ソニー 27.57 0.02 4323 1
7
9432 (NTTYY) NTT 24.44 -0.15 153 -0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 24.29 -0.26 3809 -
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.51 0.20 4941 3
1
9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.59 -0.23 55805 13
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 60.42 1.56 18948 148
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.23 -0.12 4776 -1
1
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.55 2.84 9608 6
4
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.66 -0.12 4876 27
8031 (MITSY) 三井物産 551.50 5.16 4324 1
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7840 -240
4568 (DSNKY) 第一三共 22.12 0.12 3468 -
2
9433 (KDDIY) KDDI 17.09 -0.02 2680 -5
7974 (NTDOY) 任天堂 18.90 -0.71 11854 -4
6
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.39 -0.41 5549 3
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.79 0.44 1557 3
2
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.44 -0.02 5783 -
7
6902 (DNZOY) デンソー 13.00 0.11 2039
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.14 -0.16 8198 1
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.11 -0.41 2840 -
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.26 -0.02 5692 44
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.38 -0.14 19412 -8
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.26 0.04 4472 -2
3
7741 (HOCPY) HOYA 150.95 -1.95 23669 69
6503 (MIELY) 三菱電機 58.77 -0.11 4608 1
5
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.80 -0.02 3387 -1
4
7751 (CAJPY) キヤノン 29.76 0.47 4666 3
1
6273 (SMCAY) SMC 18.09 -0.09 56730 -20
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.00 0.20 1725 -31
1
6146 (DSCSY) ディスコ 31.70 1.10 49706 3
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.23 0.06 2074 3
8053 (SSUMY) 住友商事 32.50 0.18 5096 2
3
6702 (FJTSY) 富士通 26.18 0.31 4105 1
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.23 -0.37 17441 -4
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.67 0.09 7109
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1725 14
4
8002 (MARUY) 丸紅 279.74 3.43 4386 2
4
6723 (RNECY) ルネサス 6.84 0.18 2145
4
6954 (FANUY) ファナック 19.70 0.78 6178 1
4
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.95 0.15 3599 11
8801 (MTSFY) 三井不動産 33.80 -0.60 1767
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.25 0.19 5057 1
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.50 0.10 3293 -1
4
6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 0.01 2051 -3
9
6857 (ATEYY) アドバンテスト 130.30 0.10 20431 17
6
4543 (TRUMY) テルモ 14.95 -0.14 2344 -5.
5
8591 (IX.N) オリックス 27.79 0.01 4357 3
9
（時価総額上位50位、1ドル156.8円換算）《AN》
