アウンコンサルティング、AIOコンサル海外展開を本格始動、地域別AI最適化を推進

■AI Hackの「検索エリア設定機能」を活用、25地域で分析対応

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は12月9日、生成AI時代に対応した「AIOコンサルティング」の海外向けサービス提供を開始したと発表した。業務提携先のAI Hackが開発した新機能「検索エリア設定機能」を活用し、国・地域別に最適化されたAI検索環境の分析を可能にする。

生成AIの普及により、検索結果や引用情報は地域ごとに最適化され、同一の質問でも国によって評価や表示内容に差が生じている。同社は、こうした地域差を正確に把握し、海外展開を進める企業が各国市場に適した情報発信を行うための仕組みが不可欠と判断し、今回の海外向けサービス提供に踏み切った。

新機能は、日本・米国など主要国を含む25地域を対象に、Google AI OverviewやGPT-5.1など一部モデルで利用できる。国・地域別のAIOデータを基に、露出状況や評価傾向を分析し、最適化施策の立案と実行を支援する。今後は対応エリアや分析精度の拡充を進め、企業のグローバル戦略を後押しするとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

