ファンデリー、食支援ステーション食サポ管理栄養士の西山愛先生が中年期と高齢期の健康課題と対策のポイントを紹介、「しっかり栄養、パワーアップ食」を配信

ファンデリー<3137>(東証グロース)が運営する管理栄養士のWebメディア「しっかり栄養、パワーアップ食(第67回)」を、12月10日(水)に掲載する。

同社は、フレイルやサルコペニアの対策として、管理栄養士が食生活のポイントを紹介する「しっかり栄養、パワーアップ食」を運営している。第67回は、食支援ステーション食サポの西山愛先生が中年期と高齢期の健康課題と対策のポイントを紹介した。

■第67回 フレイル予防～ギアチェンジをしよう～

中年期と高齢期の健康課題と対策のポイントについて解説する内容である。中年期までは、過栄養やメタボ対策としてエネルギーの摂り過ぎに注意し、運動で消費することが重要であると説明している。一方、高齢期では、低栄養・フレイル対策として「エネルギーとたんぱく質の摂取不足に注意し、筋肉を維持するための運動を行うこと」が重要であると述べている。個々の健康状態に合わせ、なるべく早い段階から意識して対策を取ることが推奨されている。

■「しっかり栄養、パワーアップ食」の概要

・更新日:毎月2回(第2・第4水曜日) 次回は2025年12月24日(水)13時 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

