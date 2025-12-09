関連記事
クリアル 第三者割当による新株式の発行及び資本業務提携の補足説明
記事提供元：フィスコ
*15:12JST クリアル---第三者割当による新株式の発行及び資本業務提携の補足説明
クリアル＜2998＞は5日、第三者割当増資および資本業務提携の補足説明資料の開示を発表した。
同社は「CREAL」ブランドでクラウドファンディング、実物不動産、私募ファンドを展開し、各投資家層に最適な商品を自社チャネルで展開。今後は不動産ST(セキュリティ・トークン)やオルタナティブ資産にも拡大し、「金融商品SPA」としての成長を目指す。2030年3月期には年間獲得GMV2,500億円を掲げ、DX・AI・マーケティングの融合による業務効率化と競争優位確立を図る。
こうした成長戦略を背景に、SBIホールディングス＜8473＞など5社を割当予定先とする第三者割当増資を決議。発行株式数は575万6,200株、発行価額は747円、資金調達総額は42.99億円で、払込期日は2025年12月23日を予定。
調達資金は、DX・AIシステム開発、事業体制構築、CREAL及びCREAL ST(仮称)の成長投資に充てる。
SBIホールディングスとは、送客連携やCREAL STでの協業に加え、セカンダリーマーケットの活用等でも連携を強化。中央日本土地建物とは不動産情報の相互提供で協業し、CREAL事業の成長を目指す。日本航空＜9201＞とは、約4,000万人のJMB会員に向けたマイル連携を活用し、投資促進とホテル宿泊時の集客強化を進める。《NH》
スポンサードリンク