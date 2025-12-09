関連記事
クリアル 5社に対する第三者割当増資と資本業務提携．主要株主の異動
*15:08JST クリアル---5社に対する第三者割当増資と資本業務提携．主要株主の異動
クリアル＜2998＞は5日、SBIホールディングス＜8473＞、産業革新投資機構傘下のJICベンチャー・グロース・インベストメンツが運営するベンチャーキャピタル、JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合、中央日本土地建物、きらぼしキャピタルが運用するきらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業、日本航空＜9201＞を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行を決議したと発表した。
同時に中央日本土地建物および日本航空との業務提携契約も締結された。
また、SBIホールディングスとの関係では、2023年1月に既に資本業務提携が発表されていたが、今回の追加出資により、クリアルはSBIホールディングスの持分法適用会社となる予定であり、今後はより深い協業体制の構築が進められる。
なお、本件により主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じることとなる。《NH》
