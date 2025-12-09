関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、学情などがランクイン
*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、学情などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月9日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜376A＞ 米債710ヘ 1202 52.174 399.58% 0%
＜4594＞ ブライトパス 25423500 46107.54 345.13% 0.0576%
＜5216＞ 倉元 23904600 204771.24 315.58% 0.1581%
＜2301＞ 学情 1797500 207331.48 294.44% 0.11%
＜3341＞ 日本調剤 58100 18745.6 270.15% -0.0012%
＜381A＞ iF米債35 4723 2341.518 268.56% 0.0041%
＜6809＞ TOA 679300 101123.44 262.62% -0.0731%
＜7856＞ 萩原工業 540900 86997.46 254.72% 0.0638%
＜3825＞ REMIX 12086600 400790.18 229.11% 0.125%
＜3475＞ グッドコムA 1305700 228038.1 218.92% -0.0404%
＜407A＞ UNICONHD 148700 25733.84 207.72% 0.0432%
＜7256＞ 河西工 1402300 27854.48 202.49% 0.0916%
＜198A＞ ポストプライ 24848400 899545.58 177.7% 0.2604%
＜3593＞ ホギメディ 306600 421770.2 162.58% 0.0087%
＜6072＞ 地盤ネットH 1167700 50398.88 160.28% -0.0114%
＜6364＞ AIRMAN 116500 54758.9 152.82% -0.0167%
＜4745＞ 東京個別 399800 55344.02 136.91% -0.0022%
＜4424＞ Amazia 2433900 479968.48 133.61% 0.0576%
＜155A＞ 情報戦略 735300 389804.2 131.27% 0.0804%
＜4662＞ フォーカスS 1574600 833062.52 124.69% -0.0456%
<1813> 不動テトラ 249900 223800.64 123.06% -0.0217%
<2998> クリアル 668800 177828.74 120.91% -0.0161%
<2938> オカムラ食品 189600 59685.38 120.5% -0.0281%
<4765> SBIGアセット 597400 119888.84 115.14% -0.0136%
<5816> オーナンバ 30000 16866.1 111.12% -0.006%
<5959> 岡部 572400 233785.3 106.47% 0.0153%
<6310> 井関農 572700 352938.5 104.64% -0.0616%
<157A> Gモンスター 104900 33411.6 101.43% 0.1039%
<2983> アールプランナ 68700 77258.54 98.82% -0.011%
<3070> ジェリービー 1783700 48313.88 98.08% -0.0853%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク