出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、学情などがランクイン

2025年12月9日 15:00

記事提供元：フィスコ

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、学情などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月9日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜376A＞ 米債710ヘ　　　 1202 　52.174　 399.58% 0%
＜4594＞ ブライトパス　　　　25423500 　46107.54　 345.13% 0.0576%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　23904600 　204771.24　 315.58% 0.1581%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　1797500 　207331.48　 294.44% 0.11%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　　58100 　18745.6　 270.15% -0.0012%
＜381A＞ iF米債35　　　　4723 　2341.518　 268.56% 0.0041%
＜6809＞ TOA　　　　　　　679300 　101123.44　 262.62% -0.0731%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　　540900 　86997.46　 254.72% 0.0638%
＜3825＞ REMIX　　　　　12086600 　400790.18　 229.11% 0.125%
＜3475＞ グッドコムA　　　　1305700 　228038.1　 218.92% -0.0404%
＜407A＞ UNICONHD　　148700 　25733.84　 207.72% 0.0432%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　1402300 　27854.48　 202.49% 0.0916%
＜198A＞ ポストプライ　　　　24848400 　899545.58　 177.7% 0.2604%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　306600 　421770.2　 162.58% 0.0087%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　1167700 　50398.88　 160.28% -0.0114%
＜6364＞ AIRMAN　　　　116500 　54758.9　 152.82% -0.0167%
＜4745＞ 東京個別　　　　　　399800 　55344.02　 136.91% -0.0022%
＜4424＞ Amazia　　　　2433900 　479968.48　 133.61% 0.0576%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　735300 　389804.2　 131.27% 0.0804%
＜4662＞ フォーカスS　　　　1574600 　833062.52　 124.69% -0.0456%
<1813> 不動テトラ　　　　　249900 　223800.64　 123.06% -0.0217%
<2998> クリアル　　　　　　668800 　177828.74　 120.91% -0.0161%
<2938> オカムラ食品　　　　189600 　59685.38　 120.5% -0.0281%
<4765> SBIGアセット　　597400 　119888.84　 115.14% -0.0136%
<5816> オーナンバ　　　　　30000 　16866.1　 111.12% -0.006%
<5959> 岡部　　　　　　　　572400 　233785.3　 106.47% 0.0153%
<6310> 井関農　　　　　　　572700 　352938.5　 104.64% -0.0616%
<157A> Gモンスター　　　　104900 　33411.6　 101.43% 0.1039%
<2983> アールプランナ　　　68700 　77258.54　 98.82% -0.011%
<3070> ジェリービー　　　　1783700 　48313.88　 98.08% -0.0853%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

