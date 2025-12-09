ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～萩原工業、東京個別などがランクイン

2025年12月9日 14:01

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:01JST 出来高変化率ランキング（13時台）～萩原工業、東京個別などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月9日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜376A＞ 米債710ヘ　　　 　1200 　52.174　 399.58% 0%
＜4594＞ ブライトパス　　　 　24704200 　46107.54　 343.88% 0.0384%
＜381A＞ iF米債35　　　 　4723 　2341.518　 268.56% 0.0041%
＜6809＞ TOA　　　　　　 　605500 　101123.44　 250.98% -0.0599%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　 　476300 　86997.46　 241.34% 0.0588%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　 　36700 　18745.6　 221.52% 0.0025%
＜3475＞ グッドコムA　　　 　1171700 　228038.1　 206.79% -0.0328%
＜407A＞ UNICONHD　 　137500 　25733.84　 198.58% 0.0519%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　1246900 　27854.48　 187.97% 0.1%
＜198A＞ ポストプライ　　　 　23050800 　899545.58　 167.53% 0.2447%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　 　1126000 　50398.88　 155.79% -0.0114%
＜3593＞ ホギメディ　　　　 　268900 　421770.2　 146.40% 0.0157%
＜6364＞ AIRMAN　　　 　108000 　54758.9　 143.22% -0.0223%
＜4424＞ Amazia　　　 　2297900 　479968.48　 126.69% 0.0951%
＜4745＞ 東京個別　　　　　 　350000 　55344.02　 120.42% -0.0022%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　 　237500 　223800.64　 116.96% -0.0199%
＜5816＞ オーナンバ　　　　 　29800 　16866.1　 110.31% -0.006%
＜2938＞ オカムラ食品　　　 　174100 　59685.38　 110.12% -0.0263%
＜4662＞ フォーカスS　　　 　1374400 　833062.52　 108.34% -0.0228%
＜2998＞ クリアル　　　　　 　578000 　177828.74　 104.30% 0%
<155A> 情報戦略　　　　　 　585600 　389804.2　 103.56% 0.1102%
<5959> 岡　　　　　　　　 　部 　521000　 23378530.00% 0.9508%
<4765> SBIGアセット　 　484400 　119888.84　 90.02% -0.0119%
<340A> ジグザグ　　　　　 　192300 　29046.28　 89.50% -0.0128%
<190A> Chordia　　 　1237100 　64497.08　 82.84% 0.0373%
<3488> セントラル　　　　 　1240 　60163.66　 81.68% -0.006%
<2983> アールプランナ　　 　58700 　77258.54　 80.42% -0.0113%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事