関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～萩原工業、東京個別などがランクイン
*14:01JST 出来高変化率ランキング（13時台）～萩原工業、東京個別などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月9日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜376A＞ 米債710ヘ 1200 52.174 399.58% 0%
＜4594＞ ブライトパス 24704200 46107.54 343.88% 0.0384%
＜381A＞ iF米債35 4723 2341.518 268.56% 0.0041%
＜6809＞ TOA 605500 101123.44 250.98% -0.0599%
＜7856＞ 萩原工業 476300 86997.46 241.34% 0.0588%
＜3341＞ 日本調剤 36700 18745.6 221.52% 0.0025%
＜3475＞ グッドコムA 1171700 228038.1 206.79% -0.0328%
＜407A＞ UNICONHD 137500 25733.84 198.58% 0.0519%
＜7256＞ 河西工 1246900 27854.48 187.97% 0.1%
＜198A＞ ポストプライ 23050800 899545.58 167.53% 0.2447%
＜6072＞ 地盤ネットH 1126000 50398.88 155.79% -0.0114%
＜3593＞ ホギメディ 268900 421770.2 146.40% 0.0157%
＜6364＞ AIRMAN 108000 54758.9 143.22% -0.0223%
＜4424＞ Amazia 2297900 479968.48 126.69% 0.0951%
＜4745＞ 東京個別 350000 55344.02 120.42% -0.0022%
＜1813＞ 不動テトラ 237500 223800.64 116.96% -0.0199%
＜5816＞ オーナンバ 29800 16866.1 110.31% -0.006%
＜2938＞ オカムラ食品 174100 59685.38 110.12% -0.0263%
＜4662＞ フォーカスS 1374400 833062.52 108.34% -0.0228%
＜2998＞ クリアル 578000 177828.74 104.30% 0%
<155A> 情報戦略 585600 389804.2 103.56% 0.1102%
<5959> 岡 部 521000 23378530.00% 0.9508%
<4765> SBIGアセット 484400 119888.84 90.02% -0.0119%
<340A> ジグザグ 192300 29046.28 89.50% -0.0128%
<190A> Chordia 1237100 64497.08 82.84% 0.0373%
<3488> セントラル 1240 60163.66 81.68% -0.006%
<2983> アールプランナ 58700 77258.54 80.42% -0.0113%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク