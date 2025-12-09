ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約45円分押し上げ

2025年12月9日 12:49

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:49JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約45円分押し上げ
9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり100銘柄、値下がり122銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は続伸。106.26円高の50688.20円（出来高概算10億3533万株）で前場の取引を終えている。

前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は95.42円高の50677.36円と続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、午前中にかけて安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、塩野義＜4507＞、ソフトバンクG＜9984＞、安川電＜6506＞、ソニーG＜6758＞、住友電＜5802＞、第一三共＜4568＞、富士フイルム＜4901＞、リクルートHD＜6098＞、良品計画＜7453＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、ダイキン＜6367＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、トレンド<4704>、信越化<4063>、ベイカレント<6532>、バンナムHD<7832>、テルモ<4543>、三井不<8801>、住友不<8830>、オリンパス<7733>、菱地所<8802>、スズキ<7269>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬が上昇、ゴム製品や電気機器、機械、非鉄金属も堅調だった。一方で、水産・農林、鉱業、鉄鋼、建設、パルプ・紙、その他製品、不動産などが軟調で、セクター間で明暗が分かれた。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約45円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、塩野義薬＜4507＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ダイキン＜6367＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、トレンド<4704>、信越化<4063>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50688.20(+106.26)

値上がり銘柄数 100(寄与度+284.50)
値下がり銘柄数 122(寄与度-178.24)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20420　 170　 45.46
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33570　 410　 41.11
＜6954＞　ファナック　　　　　　6128　 221　 36.94
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13265　 525　 17.55
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 50030　 2570　 17.18
＜6920＞　レーザーテック　　　 32510　 750　 10.03
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2776.5　 91.5　 9.18
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　18700　 45　 9.02
＜6506＞　安川電機　　　　　　　5025　 214　 7.15
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4341　 41　 6.85
＜5802＞　住友電気工業　　　　　7135　 194　 6.48
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3493　 64　 6.42
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3323　 45　 4.51
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8134　 38　 3.81
<8015>　豊田通商　　　　　　　5119　 35　 3.51
＜7453＞　良品計画　　　　　　　2994　 52.5　 3.51
<7751>　キヤノン　　　　　　　4642　 66　 3.31
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　9457　 94　 3.14
<3659>　ネクソン　　　　　　　3818　 45　 3.01
<2801>　キッコーマン　　　　　1392　 12.5　 2.09


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 55770　 -380　-30.48
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2413　 -33　-16.55
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19435　 -325　-10.86
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22735　 -290　 -9.69
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 12060　 -260　 -8.69
<4704>　トレンドマイクロ　　　6885　 -226　 -7.55
<4063>　信越化　　　　　　　　4768　 -42　 -7.02
<6532>　ベイカレント　　　　　6603　 -205　 -6.85
<7832>　バンナムHD　　　　　 4296　 -68　 -6.82
<4543>　テルモ　　　　　　　　2349　 -20.5　 -5.48
<8801>　三井不動産　　　　　1755.5　 -43.5　 -4.36
<8830>　住友不動産　　　　　　7469　 -107　 -3.58
<7733>　オリンパス　　　　　2058.5　 -20　 -2.67
<8802>　三菱地所　　　　　　　3745　 -75　 -2.51
<7269>　スズキ　　　　　　　　2312　 -18.5　 -2.47
<2413>　エムスリー　　　　　2183.5　 -28.5　 -2.29
<6645>　オムロン　　　　　　　4050　 -67　 -2.24
<7741>　HOYA　　　　　　 23795　 -130　 -2.17
<5713>　住友金属鉱山　　　　　5349　 -120　 -2.01
<5803>　フジクラ　　　　　　 18395　 -60　 -2.01《CS》

関連記事