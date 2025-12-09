*12:49JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約45円分押し上げ

9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり100銘柄、値下がり122銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は続伸。106.26円高の50688.20円（出来高概算10億3533万株）で前場の取引を終えている。

前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は95.42円高の50677.36円と続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、午前中にかけて安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、塩野義＜4507＞、ソフトバンクG＜9984＞、安川電＜6506＞、ソニーG＜6758＞、住友電＜5802＞、第一三共＜4568＞、富士フイルム＜4901＞、リクルートHD＜6098＞、良品計画＜7453＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、ダイキン＜6367＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、トレンド<4704>、信越化<4063>、ベイカレント<6532>、バンナムHD<7832>、テルモ<4543>、三井不<8801>、住友不<8830>、オリンパス<7733>、菱地所<8802>、スズキ<7269>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬が上昇、ゴム製品や電気機器、機械、非鉄金属も堅調だった。一方で、水産・農林、鉱業、鉄鋼、建設、パルプ・紙、その他製品、不動産などが軟調で、セクター間で明暗が分かれた。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約45円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、塩野義薬＜4507＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ダイキン＜6367＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、トレンド<4704>、信越化<4063>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50688.20(+106.26)

値上がり銘柄数 100(寄与度+284.50)

値下がり銘柄数 122(寄与度-178.24)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20420 170 45.46

＜8035＞ 東エレク 33570 410 41.11

＜6954＞ ファナック 6128 221 36.94

＜4062＞ イビデン 13265 525 17.55

＜6146＞ ディスコ 50030 2570 17.18

＜6920＞ レーザーテック 32510 750 10.03

＜4507＞ 塩野義製薬 2776.5 91.5 9.18

＜9984＞ ソフトバンクG 18700 45 9.02

＜6506＞ 安川電機 5025 214 7.15

＜6758＞ ソニーG 4341 41 6.85

＜5802＞ 住友電気工業 7135 194 6.48

＜4568＞ 第一三共 3493 64 6.42

＜4901＞ 富士フイルム 3323 45 4.51

＜6098＞ リクルートHD 8134 38 3.81

<8015> 豊田通商 5119 35 3.51

＜7453＞ 良品計画 2994 52.5 3.51

<7751> キヤノン 4642 66 3.31

<8001> 伊藤忠商事 9457 94 3.14

<3659> ネクソン 3818 45 3.01

<2801> キッコーマン 1392 12.5 2.09



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 55770 -380 -30.48

＜6762＞ TDK 2413 -33 -16.55

＜6367＞ ダイキン工業 19435 -325 -10.86

＜9766＞ コナミG 22735 -290 -9.69

＜7974＞ 任天堂 12060 -260 -8.69

<4704> トレンドマイクロ 6885 -226 -7.55

<4063> 信越化 4768 -42 -7.02

<6532> ベイカレント 6603 -205 -6.85

<7832> バンナムHD 4296 -68 -6.82

<4543> テルモ 2349 -20.5 -5.48

<8801> 三井不動産 1755.5 -43.5 -4.36

<8830> 住友不動産 7469 -107 -3.58

<7733> オリンパス 2058.5 -20 -2.67

<8802> 三菱地所 3745 -75 -2.51

<7269> スズキ 2312 -18.5 -2.47

<2413> エムスリー 2183.5 -28.5 -2.29

<6645> オムロン 4050 -67 -2.24

<7741> HOYA 23795 -130 -2.17

<5713> 住友金属鉱山 5349 -120 -2.01

<5803> フジクラ 18395 -60 -2.01《CS》