出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、倉元などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月9日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 16192800 46107.54 322.23% 0.1538%
＜5216＞ 倉元 12487200 204771.24 262.79% 0.1864%
＜2301＞ 学情 1167500 207331.48 254.28% 0.1143%
＜381A＞ iF米債35 3697 2341.518 243.5% 0.005%
＜3341＞ 日本調剤 36000 18745.6 219.3% 0.0025%
＜7856＞ 萩原工業 357500 86997.46 209.34% 0.0575%
＜6809＞ TOA 316800 101123.44 176.87% -0.0569%
＜407A＞ UNICONHD 104000 25733.84 164.77% 0.0605%
＜7256＞ 河西工 997400 27854.48 159.97% 0.0583%
＜3475＞ グッドコムA 656200 228038.1 137.32% 0.0118%
＜6072＞ 地盤ネットH 858700 50398.88 122.59% -0.0114%
＜6364＞ AIRMAN 84800 54758.9 112.77% -0.0094%
＜5816＞ オーナンバ 28300 16866.1 104.1% -0.0087%
＜198A＞ ポストプライ 13925300 899545.58 101.57% 0.2239%
＜3593＞ ホギメディ 171100 421770.2 91.44% 0.014%
＜1813＞ 不動テトラ 178900 223800.64 83.71% -0.0033%
＜4745＞ 東京個別 246200 55344.02 78.42% 0%
＜2938＞ オカムラ食品 129500 59685.38 75.42% -0.0263%
＜340A＞ ジグザグ 158500 29046.28 67.63% -0.0051%
＜4662＞ フォーカスS 949400 833062.52 65.35% 0.0149%
<5959> 岡部 401700 233785.3 65.06% 0.0098%
<6037> 楽待 129100 78152 62.51% 0.0025%
<299A> クラシル 416700 284374.36 51.14% 0.0074%
<9704> アゴーラHG 1315200 42549.14 48.78% -0.0185%
<6381> アネスト岩田 81200 77526.52 45.6% 0.0095%
<2389> デジタルHD 492700 527250.06 43.65% 0.0019%
<4424> Amazia 1098900 479968.48 41.91% 0.1527%
<1909> 日本ドライ 45300 270104.6 41.68% 0.049%
<2998> クリアル 325300 177828.74 41.66% 0.0867%
<4784> GMOインター 1276500 570125.04 39.98% 0.0477%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
