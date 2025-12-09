ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、倉元などがランクイン

2025年12月9日 10:36

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、倉元などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月9日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 16192800 　46107.54　 322.23% 0.1538%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　12487200 　204771.24　 262.79% 0.1864%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　1167500 　207331.48　 254.28% 0.1143%
＜381A＞ iF米債35　　　　3697 　2341.518　 243.5% 0.005%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　　36000 　18745.6　 219.3% 0.0025%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　　357500 　86997.46　 209.34% 0.0575%
＜6809＞ TOA　　　　　　　316800 　101123.44　 176.87% -0.0569%
＜407A＞ UNICONHD　　104000 　25733.84　 164.77% 0.0605%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　997400 　27854.48　 159.97% 0.0583%
＜3475＞ グッドコムA　　　　656200 　228038.1　 137.32% 0.0118%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　858700 　50398.88　 122.59% -0.0114%
＜6364＞ AIRMAN　　　　84800 　54758.9　 112.77% -0.0094%
＜5816＞ オーナンバ　　　　　28300 　16866.1　 104.1% -0.0087%
＜198A＞ ポストプライ　　　　13925300 　899545.58　 101.57% 0.2239%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　171100 　421770.2　 91.44% 0.014%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　　178900 　223800.64　 83.71% -0.0033%
＜4745＞ 東京個別　　　　　　246200 　55344.02　 78.42% 0%
＜2938＞ オカムラ食品　　　　129500 　59685.38　 75.42% -0.0263%
＜340A＞ ジグザグ　　　　　　158500 　29046.28　 67.63% -0.0051%
＜4662＞ フォーカスS　　　　949400 　833062.52　 65.35% 0.0149%
<5959> 岡部　　　　　　　　401700 　233785.3　 65.06% 0.0098%
<6037> 楽待　　　　　　　　129100 　78152　 62.51% 0.0025%
<299A> クラシル　　　　　　416700 　284374.36　 51.14% 0.0074%
<9704> アゴーラHG　　　　1315200 　42549.14　 48.78% -0.0185%
<6381> アネスト岩田　　　　81200 　77526.52　 45.6% 0.0095%
<2389> デジタルHD　　　　492700 　527250.06　 43.65% 0.0019%
<4424> Amazia　　　　1098900 　479968.48　 41.91% 0.1527%
<1909> 日本ドライ　　　　　45300 　270104.6　 41.68% 0.049%
<2998> クリアル　　　　　　325300 　177828.74　 41.66% 0.0867%
<4784> GMOインター　　　1276500 　570125.04　 39.98% 0.0477%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

