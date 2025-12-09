出来高変化率ランキング（9時台）～グッドコムA、UNICONHDなどがランクイン

関連記事
グッドコムA＜3475＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、上場10周年記念株主優待を実施すると発表している。26年4月末、10月末の株主を対象に、デジタルギフトをそれぞれ5万円分贈呈する。同時に、25年10月期業績見込みは下方修正した。営業利益は29.40億円（前期比46.1％減）の見込み。前回予想から50％引き下げた。主要顧客である公務員への販売戸数が減少した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月9日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 9503700 46107.54 284.12% 0.25%
＜381A＞ iF米債35 3642 2341.518 241.89% 0.0041%
＜2301＞ 学情 758800 207331.48 205% 0.1273%
＜7856＞ 萩原工業 251600 86997.46 166.89% 0.0738%
＜6809＞ TOA 225600 101123.44 134.63% -0.0467%
＜407A＞ UNICONHD 81300 25733.84 134.05% 0.0934%
＜7256＞ 河西工 803500 27854.48 133.2% 0.0666%
＜6364＞ AIRMAN 80500 54758.9 106.26% -0.0128%
＜6072＞ 地盤ネットH 735900 50398.88 104.03% -0.0057%
＜5216＞ 倉元 3273600 204771.24 99.36% 0.1694%
＜3475＞ グッドコムA 443100 228038.1 90.05% 0.0227%
＜5816＞ オーナンバ 25000 16866.1 89.46% -0.0006%
＜4745＞ 東京個別 214700 55344.02 63.02% 0%
＜1813＞ 不動テトラ 143700 223800.64 58.99% 0.0073%
＜340A＞ ジグザグ 139900 29046.28 54.08% 0.0025%
＜5959＞ 岡部 356000 233785.3 51.92% 0.0131%
＜299A＞ クラシル 396300 284374.36 45.84% 0.0033%
＜3593＞ ホギメディ 110900 421770.2 43.89% 0.0157%
＜9704＞ アゴーラHG 1096200 42549.14 30.59% -0.037%
＜2440＞ ぐるなび 400100 50947.14 22.92% -0.006%
<2389> デジタルHD 392100 527250.06 21.44% 0.0024%
<1476> iSJリート 247648 427373.11 19.93% -0.0049%
<6810> マクセル 128600 248653.56 18.5% 0.0447%
<373A> リップス 26800 39555.1 18.49% -0.004%
<6037> 楽待 79500 78152 14.35% 0.0451%
<6381> アネスト岩田 58700 77526.52 14.34% 0.0031%
<1909> 日本ドライ 33800 270104.6 14.03% 0.0579%
<3134> Hamee 106500 52117.9 5.9% 0.0416%
<2938> オカムラ食品 61700 59685.38 2.94% -0.0163%
<2998> クリアル 209700 177828.74 1.2% 0.0994%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
