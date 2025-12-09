ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～グッドコムA、UNICONHDなどがランクイン

2025年12月9日 10:24

記事提供元：フィスコ

*10:24JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グッドコムA、UNICONHDなどがランクイン
グッドコムA＜3475＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、上場10周年記念株主優待を実施すると発表している。26年4月末、10月末の株主を対象に、デジタルギフトをそれぞれ5万円分贈呈する。同時に、25年10月期業績見込みは下方修正した。営業利益は29.40億円（前期比46.1％減）の見込み。前回予想から50％引き下げた。主要顧客である公務員への販売戸数が減少した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月9日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 9503700 　46107.54　 284.12% 0.25%
＜381A＞ iF米債35　　　　3642 　2341.518　 241.89% 0.0041%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　758800 　207331.48　 205% 0.1273%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　　251600 　86997.46　 166.89% 0.0738%
＜6809＞ TOA　　　　　　　225600 　101123.44　 134.63% -0.0467%
＜407A＞ UNICONHD　　81300 　25733.84　 134.05% 0.0934%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　803500 　27854.48　 133.2% 0.0666%
＜6364＞ AIRMAN　　　　80500 　54758.9　 106.26% -0.0128%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　735900 　50398.88　 104.03% -0.0057%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　3273600 　204771.24　 99.36% 0.1694%
＜3475＞ グッドコムA　　　　443100 　228038.1　 90.05% 0.0227%
＜5816＞ オーナンバ　　　　　25000 　16866.1　 89.46% -0.0006%
＜4745＞ 東京個別　　　　　　214700 　55344.02　 63.02% 0%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　　143700 　223800.64　 58.99% 0.0073%
＜340A＞ ジグザグ　　　　　　139900 　29046.28　 54.08% 0.0025%
＜5959＞ 岡部　　　　　　　　356000 　233785.3　 51.92% 0.0131%
＜299A＞ クラシル　　　　　　396300 　284374.36　 45.84% 0.0033%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　110900 　421770.2　 43.89% 0.0157%
＜9704＞ アゴーラHG　　　　1096200 　42549.14　 30.59% -0.037%
＜2440＞ ぐるなび　　　　　　400100 　50947.14　 22.92% -0.006%
<2389> デジタルHD　　　　392100 　527250.06　 21.44% 0.0024%
<1476> iSJリート　　　　247648 　427373.11　 19.93% -0.0049%
<6810> マクセル　　　　　　128600 　248653.56　 18.5% 0.0447%
<373A> リップス　　　　　　26800 　39555.1　 18.49% -0.004%
<6037> 楽待　　　　　　　　79500 　78152　 14.35% 0.0451%
<6381> アネスト岩田　　　　58700 　77526.52　 14.34% 0.0031%
<1909> 日本ドライ　　　　　33800 　270104.6　 14.03% 0.0579%
<3134> Hamee　　　　　106500 　52117.9　 5.9% 0.0416%
<2938> オカムラ食品　　　　61700 　59685.38　 2.94% -0.0163%
<2998> クリアル　　　　　　209700 　177828.74　 1.2% 0.0994%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

