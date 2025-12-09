*10:10JST セレスポ：イベント需要回復を追い風に再成長を進めるプラットフォーマー

セレスポ＜9625＞は、全国のイベント運営を総合的に支援する企業であり、企画から会場設営、運営管理までを一貫して提供するプラットフォーム型ビジネスを展開している。主要事業は、地域イベントや企業PRなど多様な案件を担うベース事業、中央競技団体が行う競技大会を支えるスポーツ事業、皇室関連行事を中心に全国で開催されるロイヤルイベント事業の三つで構成される。取引先は官公庁・自治体・企業・競技団体など幅広く、専門性を活かした高品質な運営力を強みとしている。イベント開催数はコロナ禍後に年々回復し、案件数は複数年にわたり増加基調が続いていることから、同社は市場回復の恩恵を受けつつ安定成長を継続している。

同社の強みは、第一に全国拠点を活かした対応力である。各地域の事情を熟知したスタッフが多数在籍し、地域行政や企業イベントなど幅広い案件に迅速に対応できる点は大きな優位性であり、案件数増加にも直結している。第二に、スポーツイベント運営における高い専門性が挙げられる。中央競技団体が主催する公式大会は高度な運営ノウハウが求められるが、同社は長年の経験と実績により継続的に受注しており、安定した需要がある領域となっている。第三に、皇室行事など特殊性の高いロイヤルイベント領域を担える信頼性がある点である。同領域は高い品質管理と安全性が求められるため参入障壁が高く、同社の専門性は他社が容易に模倣できない強みとなっている。

2026年3月期第2四半期累計の売上高は6,013百万円（前年同期比16.3％増）、営業利益は103百万円（前年同期は133百万円の損失）と増収増益となった。イベント需要の回復が続き、特にベース事業では国際イベントの開催などにより案件単価・案件数が増加し、売上高は4,680百万円（前年同期比31.8％増）と大きく伸びた。スポーツ事業も案件数増加により589百万円（同6.7％増）と堅調に推移した。一方、ロイヤルイベント事業は受注範囲が縮小し743百万円（同30.3％減）となったが、計画通りの水準で推移している。通期予想は売上高14,000百万円（前期比2.4%増）、営業利益700百万円（同12.5%減）としている。大型イベントの開催回復が継続していることから、下期にかけて外注費増を吸収する売上積み上げが見込まれ、予想達成に向けた進捗は妥当と評価できる。

同社は中期経営計画（2025年4月～2028年3月）において、イベント領域の多様化に対応した事業基盤の強化と、人材育成・組織力向上を重点施策として掲げている。主要領域の案件回復に加え、国際イベントやスポーツ大会など年間を通じた市場機会が拡大する見通しであり、継続的な案件数増加が期待される。また、成長の核となる人材の獲得・育成も積極化させており、公的資格にチャレンジできる制度などの内部制度の拡充を進める。拠点ごとのマネジメント強化やコンプライアンス徹底により受注体制の信頼性も向上しており、安定したリピート案件の確保が可能な環境が整いつつある。ロイヤルイベント事業についても長年の経験に基づく品質が評価されており、同領域は継続的な底堅い需要が見込まれる。市場環境の追い風と内部強化施策の双方が成長ドライバーとなり、中期的な業績拡大が期待される。

同社は安定的な株主還元を基本方針とし、2026年3月期は年間配当30円を予定している。前期と同水準ではあるものの、業績回復局面にあっても安定配当を継続する方針は明確で、財務基盤の健全性と合わせて投資家に安心感を与える内容となっている。業績が好転すれば記念配当などの還元を行うことも選択肢としており、また足元のPBRは0.6倍、配当利回りは2.9％と投資妙味が高いといえる。

総じて、イベント需要の回復と主要事業の拡大が進行しており、同社の事業環境は明るく、特にベース事業の回復とスポーツ領域の安定性は成長基盤として信頼性が高い。今後も事業基盤強化と市場拡大を背景に、同社の動向に注目していきたい。《NH》