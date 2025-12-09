ジグザグ、JTB　BÓKUNと協力体制構築、インバウンドナビ全国普及へ

■旅マエ・旅ナカ・旅アトを一気通貫で支援、6000万人時代に備える

ジグザグ<340A>(東証グロース)は12月8日、訪日インバウンド向け体験アクティビティの予約・在庫管理システム「JTB BÓKUN」を推進するJTBと、事業者支援に向けた協力体制を構築したと発表した。越境EC支援の「WorldShopping BIZ」と店舗誘導最適化サービス「インバウンドナビ™」を軸に、旅マエから旅アトまでをつなぐ導線を全国に展開する。

同社は、訪日前後の行動を一気通貫で支援するインバウンド導線モデルを展開しており、調査では訪日経験者ほど越境EC利用率が高く、旅行中の地図アプリ利用率は96.8%に達した。今回の連携により、JTB BÓKUNの全国1400社超の事業者ネットワークを生かし、「インバウンドナビ™」の全国普及を推進する。

旅ナカでは「旅ナカクリック」による“手ぶら購入”、旅アトでは「WorldShopping BIZ」による越境EC購買を組み合わせ、顧客のファン化とLTV最大化を図る。政府が掲げる「訪日外国人旅行者6000万人・消費額15兆円」時代を見据え、地域経済と世界を結ぶ新たな顧客体験の創出を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

