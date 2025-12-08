ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～日本空調、ココナラなどがランクイン

2025年12月8日 13:52

記事提供元：フィスコ

*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本空調、ココナラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月8日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4516＞ 日本新薬　　　　　 　6608300 　1655096.92　 340.60% 0.1321%
＜2624＞ iF225年4　　 　157719 　43569.817　 336.71% -0.0003%
＜4662＞ フォーカスS　　　 　1261000 　116447.36　 326.43% 0.2123%
＜7932＞ ニッピ　　　　　　 　79200 　68844.8　 296.48% -0.0031%
＜235A＞ GX高配30　　　 　89048 　26614.37　 289.10% -0.0008%
＜4658＞ 日本空調　　　　　 　709600 　89418.3　 254.15% -0.0311%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　5080800 　597739.32　 213.16% 0.1859%
＜4395＞ アクリート　　　　 　249300 　37000.84　 213.02% 0.0979%
＜198A＞ ポストプライ　　　 　11264700 　273618.86　 203.46% 0.2816%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　 　13303 　54890.175　 200.31% 0.0025%
＜3656＞ KLab　　　　　 　44604600 　2675462.26　 175.13% 0.1897%
＜7088＞ フォーラムエンシ　 　1623400 　639935.38　 173.21% 0%
＜219A＞ ハートシード　　　 　6137000 　2349401.72　 171.51% 0.1382%
＜9612＞ ラックランド　　　 　265400 　92651.6　 165.80% 0.0141%
＜4176＞ ココナラ　　　　　 　942200 　82702.32　 163.98% 0.0781%
＜9287＞ JIF　　　　　　 　17345 　273844.44　 161.55% 0%
＜281A＞ インフォメティス　 　214900 　22593.88　 160.80% -0.0641%
＜3121＞ マーチャント　　　 　788100 　66021.16　 156.69% 0.0448%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　101200 　102850.378　 156.04% 0.0033%
＜3193＞ エターナルホスヒ　 　300700 　254573　 155.36% 0.0614%
<6332> 月島HD　　　　　 　715000 　474632.96　 151.15% 0.0942%
<2681> ゲオHD　　　　　 　338000 　164824　 142.35% 0.0633%
<4813> ACCESS　　　 　928700 　143703.38　 139.43% -0.0038%
<286A> ユカリア　　　　　 　361400 　89661.96　 138.51% 0.0726%
<7282> 豊田合　　　　　　 　14954800 　15710027.36　 132.46% 0.0141%
<2633> NFS＆P500　 　218550 　45413.695　 130.22% 0.0044%
<6331> 化工機　　　　　　 　879700 　993040.2　 128.16% 0.0726%
<9418> U－NEXT　　　 　1336600 　773005.96　 125.68% -0.0325%
<5817> JMACS　　　　 　2198800 　429544.06　 124.09% 0.0634%
<2674> ハードオフ　　　　 　65500 　39708.68　 121.10% 0.0365%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

