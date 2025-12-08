出来高変化率ランキング（13時台）～日本空調、ココナラなどがランクイン

関連記事
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月8日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4516＞ 日本新薬 6608300 1655096.92 340.60% 0.1321%
＜2624＞ iF225年4 157719 43569.817 336.71% -0.0003%
＜4662＞ フォーカスS 1261000 116447.36 326.43% 0.2123%
＜7932＞ ニッピ 79200 68844.8 296.48% -0.0031%
＜235A＞ GX高配30 89048 26614.37 289.10% -0.0008%
＜4658＞ 日本空調 709600 89418.3 254.15% -0.0311%
＜6433＞ ヒーハイスト 5080800 597739.32 213.16% 0.1859%
＜4395＞ アクリート 249300 37000.84 213.02% 0.0979%
＜198A＞ ポストプライ 11264700 273618.86 203.46% 0.2816%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 13303 54890.175 200.31% 0.0025%
＜3656＞ KLab 44604600 2675462.26 175.13% 0.1897%
＜7088＞ フォーラムエンシ 1623400 639935.38 173.21% 0%
＜219A＞ ハートシード 6137000 2349401.72 171.51% 0.1382%
＜9612＞ ラックランド 265400 92651.6 165.80% 0.0141%
＜4176＞ ココナラ 942200 82702.32 163.98% 0.0781%
＜9287＞ JIF 17345 273844.44 161.55% 0%
＜281A＞ インフォメティス 214900 22593.88 160.80% -0.0641%
＜3121＞ マーチャント 788100 66021.16 156.69% 0.0448%
＜1478＞ iS高配当 101200 102850.378 156.04% 0.0033%
＜3193＞ エターナルホスヒ 300700 254573 155.36% 0.0614%
<6332> 月島HD 715000 474632.96 151.15% 0.0942%
<2681> ゲオHD 338000 164824 142.35% 0.0633%
<4813> ACCESS 928700 143703.38 139.43% -0.0038%
<286A> ユカリア 361400 89661.96 138.51% 0.0726%
<7282> 豊田合 14954800 15710027.36 132.46% 0.0141%
<2633> NFS＆P500 218550 45413.695 130.22% 0.0044%
<6331> 化工機 879700 993040.2 128.16% 0.0726%
<9418> U－NEXT 1336600 773005.96 125.68% -0.0325%
<5817> JMACS 2198800 429544.06 124.09% 0.0634%
<2674> ハードオフ 65500 39708.68 121.10% 0.0365%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
