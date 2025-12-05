*17:15JST 東京為替：ドル・円は反落、午後は下落基調に

5日の東京市場でドル・円は反落。前日海外市場の下落でドルの買戻しが先行し、一時155円23銭まで値を上げた。ただ、日銀の12月利上げ観測で円買い優勢となり、155円を割り込んだ。夕方にかけても円買い地合いが続き、154円34銭まで下値を下げた。

・ユ-ロ・円は180円77銭から180円10銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1671ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,530.34円、高値50,634.85円、安値50,215.41円、終値50,491.87円(前日比536.55円安)

・17時時点：ドル・円154円70-80銭、ユ-ロ・円180円40-50銭

【経済指標】

・日・10月全世帯家計調査・消費支出：前年比-3.0％（予想：+1.0％、9月：+1.8％）

【要人発言】

・木原官房長官

「為替相場は安定的な推移が重要」

「為替市場の過度な変動や無秩序な動きには適切に対応」

「財政持続可能性を実現し、市場の信認を確保」

「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」

・片山財務相

「植田日銀総裁と私とのコミュニケーションは非常に良好」

「具体的な金融政策の方法は日銀に任せている」《TY》