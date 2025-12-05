関連記事
東証グロ－ス指数は小幅続伸、消去法的に資金向かうが買いは続かず
東証グロース市場指数 874.17 ＋0.08／出来高 2億5758万株／売買代金 1354億円東証グロース市場250指数 667.51 ＋1.53／出来高 1億4186万株／売買代金 964億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅続伸。値上がり銘柄数は203、値下がり銘柄数は359、変わらずは42。
前日4日の米株式市場でダウ平均は小幅に3日ぶり反落。ダウ、ナスダックともに寄り付き直後にマイナスに転じ、その後前日終値を挟んだ値動き。目立った材料がない中、年内の追加利下げ観測が引き続き相場を下支えしたものの、ここまでの上昇を受けた利益確定の売りも出て小動きな展開が続いた。
今日のグロ－ス市場は底堅いが上値は重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.91％高となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料とはなりにくく、今日の新興市場は売り買いが交錯する形で始まった。昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落し、また、外為市場では円相場がやや強含みの動きとなったことから、今日は東証プライムの主力半導体関連株や輸出株が手掛けにくく、消去法的に新興市場に資金が向かう動きが見られた。しかし、国内長期金利の上昇や日銀の利上げ観測が引き続き意識され、買いは続かず、今日の東証グロース市場指数は朝方に上昇した後は上値が重く、昨日終値近辺で推移する時間が長かった。
個別では、阿蘇医療センターの経営改善支援業務を受託したと発表したユカリア＜286A＞、前日に200日線と75日線を上回り先高期待が高まったサイバーダイン＜7779＞、25日線を上回り先高期待が高まったビーマップ＜4316＞、3日安値で目先底打ち感が意識されたサンバイオ＜4592＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、ハートシード＜219A＞、トラースOP＜6696＞などが顔を出した。
一方、台湾のドローンメーカーAeroprobing社とのブランドライセンス契約締結で前日買われた反動安となったブルーイノベ＜5597＞、前日ストップ高の反動安となったアライドアーキ＜6081＞、前日までの売り地合いが継続した免疫生物＜4570＞、前日に高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったラクオリア創薬＜4579＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やインテグラル＜5842＞が下落。値下がり率上位には、トランスGG＜2342＞、ポストプライム＜198A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 219A|ハートシード | 1823| 305| 20.09|
2| 6696|トラースＯＰ | 340| 37| 12.21|
3| 464A|ＱＰＳＨＤ | 1818| 190| 11.67|
4| 147A|ソラコム | 1064| 85| 8.68|
5| 4387|ＺＵＵ | 653| 51| 8.47|
6| 303A|ｖｉｓｕｍｏ | 1346| 102| 8.20|
7| 290A|Ｓｙｎｓ | 1162| 87| 8.09|
8| 4316|ビーマップ | 966| 60| 6.62|
9| 7806|ＭＴＧ | 4935| 295| 6.36|
10| 4592|サンバイオ | 1745| 102| 6.21|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6081|アライドアーキ | 258| -52| -16.77|
2| 4579|ラクオリア創薬 | 1129| -131| -10.40|
3| 2342|トランスＧ | 283| -32| -10.16|
4| 198A|ポストプライム | 142| -16| -10.13|
5| 4570|免疫生物研究所 | 1395| -157| -10.12|
6| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1797| -168| -8.55|
7| 4259|エクサウィザーズ | 627| -57| -8.33|
8| 5026|トリプルアイズ | 748| -64| -7.88|
9| 3664|モブキャスト | 36| -3| -7.69|
10| 431A|ユーソナー | 2679| -222| -7.65|《SK》
