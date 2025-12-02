関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～伊藤園、FFJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月1日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7739＞ キヤノン電 619800 168283.86 275.66% 0.1165%
＜9610＞ ウィルソンWLW 3772200 82082.84 263.29% 0.0482%
＜7092＞ FFJ 169300 46347.34 232.07% 0.0563%
＜3925＞ DS 163600 37408.22 218.71% 0.0036%
＜366A＞ ウェルネスC 127500 68799.8 160.64% -0.0067%
＜6190＞ PXB 380100 61632.34 118.58% 0.0623%
＜4882＞ ペルセウス 334500 48681.7 71.01% 0.0559%
＜346A＞ SP500半 15470 41786.032 53.44% 0.0059%
＜8960＞ ユナイテッドU 35941 3608637.5 50.57% -0.0124%
＜3472＞ 日本ホテル 22415 914157.98 48.59% -0.043%
＜4665＞ ダスキン 121500 302517.62 47.63% 0.049%
＜4424＞ Amazia 1953500 398378.3 46.53% 0.0743%
＜206A＞ PRISMBio 4117700 550203.72 41.04% 0.0707%
＜6954＞ ファナック 3286600 12299267.38 38.11% 0.0786%
＜4548＞ 生化学 279600 147464.96 35.23% 0.027%
＜3465＞ ケイアイスター 77200 311106.2 34.75% 0.0511%
＜282A＞ GX半導10 27935 30525.416 24.89% -0.0075%
＜7282＞ 豊田合 3110800 7835189.38 20.17% 0.0023%
＜5461＞ 中部鋼 37500 59770.34 16.27% -0.0056%
＜223A＞ GXAIビック 29587 36084.376 14.45% 0.0123%
<7608> エスケイ 61800 81099.38 9.57% 0.0382%
<2237> iF500ダ 690 131248.24 8.19% -0.0048%
<8698> マネックスG 1846900 1343953.7 0.04% 0.0437%
<2593> 伊藤園 480200 1355515.92 -0.25% -0.0365%
<2096> GXオフィスJリ 40922 43678.025 -3.99% -0.0017%
<2016> iF米710H 30747 71627.169 -5.25% -0.0032%
<7467> 萩原電気 20600 85322.4 -7.17% -0.0028%
<2088> NZAMDowH 11500 49099.552 -9.66% -0.0032%
<5248> テクノロジー 97100 59354.84 -9.83% -0.0385%
<2568> 上場NSQ 26848 217086.177 -13.63% 0.0071%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
