出来高変化率ランキング（9時台）～伊藤園、FFJなどがランクイン

2025年12月2日 10:39

*10:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～伊藤園、FFJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月1日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7739＞ キヤノン電　　　　 619800 　168283.86　 275.66% 0.1165%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　3772200 　82082.84　 263.29% 0.0482%
＜7092＞ FFJ　　　　　　　169300 　46347.34　 232.07% 0.0563%
＜3925＞ DS　　　　　　　　163600 　37408.22　 218.71% 0.0036%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　127500 　68799.8　 160.64% -0.0067%
＜6190＞ PXB　　　　　　　380100 　61632.34　 118.58% 0.0623%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　334500 　48681.7　 71.01% 0.0559%
＜346A＞ SP500半　　　　15470 　41786.032　 53.44% 0.0059%
＜8960＞ ユナイテッドU　　　35941 　3608637.5　 50.57% -0.0124%
＜3472＞ 日本ホテル　　　　　22415 　914157.98　 48.59% -0.043%
＜4665＞ ダスキン　　　　　　121500 　302517.62　 47.63% 0.049%
＜4424＞ Amazia　　　　1953500 　398378.3　 46.53% 0.0743%
＜206A＞ PRISMBio　　4117700 　550203.72　 41.04% 0.0707%
＜6954＞ ファナック　　　　　3286600 　12299267.38　 38.11% 0.0786%
＜4548＞ 生化学　　　　　　　279600 　147464.96　 35.23% 0.027%
＜3465＞ ケイアイスター　　　77200 　311106.2　 34.75% 0.0511%
＜282A＞ GX半導10　　　　27935 　30525.416　 24.89% -0.0075%
＜7282＞ 豊田合　　　　　　　3110800 　7835189.38　 20.17% 0.0023%
＜5461＞ 中部鋼　　　　　　　37500 　59770.34　 16.27% -0.0056%
＜223A＞ GXAIビック　　　29587 　36084.376　 14.45% 0.0123%
<7608> エスケイ　　　　　　61800 　81099.38　 9.57% 0.0382%
<2237> iF500ダ　　　　690 　131248.24　 8.19% -0.0048%
<8698> マネックスG　　　　1846900 　1343953.7　 0.04% 0.0437%
<2593> 伊藤園　　　　　　　480200 　1355515.92　 -0.25% -0.0365%
<2096> GXオフィスJリ　　40922 　43678.025　 -3.99% -0.0017%
<2016> iF米710H　　　30747 　71627.169　 -5.25% -0.0032%
<7467> 萩原電気　　　　　　20600 　85322.4　 -7.17% -0.0028%
<2088> NZAMDowH　　11500 　49099.552　 -9.66% -0.0032%
<5248> テクノロジー　　　　97100 　59354.84　 -9.83% -0.0385%
<2568> 上場NSQ　　　　　26848 　217086.177　 -13.63% 0.0071%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

