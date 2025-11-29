*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1コロンビア・ワークス、中越パルプ工業、Link-U グループなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

DyDo＜2590＞ 2548 +62

第3四半期累計の営業利益18.3％減。上期の39.5％減から減益率縮小。

菊水HD＜6912＞ 1842 +52

発行済株式数の11.11％の自社株消却を発表。

エスクローAJ＜6093＞ 155 +11

AI相続ミツローくんが富士通＜6702＞の金融機関向け

相続支援サービスに採用。

コクヨ＜7984＞ 932.5 +9.3

発行済株式数の4.75％の自社株消却を発表。上値は重い。

コロンビア・ワークス＜146A＞ 3590 +410

25年12月期利益と配当予想を上方修正。公募による新株式発行と

オーバーアロットメントによる株式売出しも発表。

トランスGG＜2342＞ 407 +80

27日ストップ高の買い人気継続。

ユニチカ＜3103＞ 369 +24

売り方の買い戻しなど需給要因が中心か。

中越パルプ工業＜3877＞ 2047 +242

来年度からの配当政策の変更を発表。

Link-U グループ＜4446＞ 1250 +133

サウジアラビア社との業務提携を引き続き期待材料視。

三井E＆S＜7003＞ 6867 +674

ゴールドマン・サックス証券では新規に買い推奨。

JCRファーマ＜4552＞ 783 +50

業績改善傾向強いバイオ・ヘルスケア関連としてはやす。

大平洋金属＜5541＞ 2530 +161

レアアース関連として関心が高まる格好か。

ネクセラファーマ＜4565＞ 887 +53

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

オークマ＜6103＞ 3765 +235

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

日本ケミコン＜6997＞ 1471 +45

25日線突破からリバウンド強まる格好に。

gumi＜3903＞ 428 +32

27日からメタプラネットなどビットコイン関連堅調で。

平田機工＜6258＞ 2289 +123

岩井コスモ証券では新規に買い推奨。

筑波銀行＜8338＞ 387 +19

低PBRの地銀株として物色か。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3350 +175

底打ち感からのリバウンドが継続。

JX金属<5016> 1669 -94.5

野村證券では投資判断を格下げ。

Appier Group<4180> 1073 -57

リバウンドにも一巡感で戻り売り優勢。

カカクコム<2371> 2304 -80

安値もみ合い下放れで追随売り。

UNEXT<9418> 2093 -43

課金ユーザー500万人突破で27日にかけ上昇。《CS》