関連記事
前日に動いた銘柄 part1コロンビア・ワークス、中越パルプ工業、Link-U グループなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1コロンビア・ワークス、中越パルプ工業、Link-U グループなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
DyDo＜2590＞ 2548 +62
第3四半期累計の営業利益18.3％減。上期の39.5％減から減益率縮小。
菊水HD＜6912＞ 1842 +52
発行済株式数の11.11％の自社株消却を発表。
エスクローAJ＜6093＞ 155 +11
AI相続ミツローくんが富士通＜6702＞の金融機関向け
相続支援サービスに採用。
コクヨ＜7984＞ 932.5 +9.3
発行済株式数の4.75％の自社株消却を発表。上値は重い。
コロンビア・ワークス＜146A＞ 3590 +410
25年12月期利益と配当予想を上方修正。公募による新株式発行と
オーバーアロットメントによる株式売出しも発表。
トランスGG＜2342＞ 407 +80
27日ストップ高の買い人気継続。
ユニチカ＜3103＞ 369 +24
売り方の買い戻しなど需給要因が中心か。
中越パルプ工業＜3877＞ 2047 +242
来年度からの配当政策の変更を発表。
Link-U グループ＜4446＞ 1250 +133
サウジアラビア社との業務提携を引き続き期待材料視。
三井E＆S＜7003＞ 6867 +674
ゴールドマン・サックス証券では新規に買い推奨。
JCRファーマ＜4552＞ 783 +50
業績改善傾向強いバイオ・ヘルスケア関連としてはやす。
大平洋金属＜5541＞ 2530 +161
レアアース関連として関心が高まる格好か。
ネクセラファーマ＜4565＞ 887 +53
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
オークマ＜6103＞ 3765 +235
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
日本ケミコン＜6997＞ 1471 +45
25日線突破からリバウンド強まる格好に。
gumi＜3903＞ 428 +32
27日からメタプラネットなどビットコイン関連堅調で。
平田機工＜6258＞ 2289 +123
岩井コスモ証券では新規に買い推奨。
筑波銀行＜8338＞ 387 +19
低PBRの地銀株として物色か。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3350 +175
底打ち感からのリバウンドが継続。
JX金属<5016> 1669 -94.5
野村證券では投資判断を格下げ。
Appier Group<4180> 1073 -57
リバウンドにも一巡感で戻り売り優勢。
カカクコム<2371> 2304 -80
安値もみ合い下放れで追随売り。
UNEXT<9418> 2093 -43
課金ユーザー500万人突破で27日にかけ上昇。《CS》
スポンサードリンク