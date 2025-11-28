*17:01JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストやイビデンが2銘柄で約58円分押し上げ

28日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり143銘柄、値下がり80銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日27日の米国市場は感謝祭の祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.02％高、独DAXが0.18％高、仏CAC40が0.04％高と小幅高となった。手掛かり材料に乏しい中、本日の日経平均は51.86円高の50218.96円と4日続伸して取引を開始した。ただ、買いは続かず、寄付き直後からマイナス圏に転落。下げ幅を広げる動きは限定的でその後はマイナス圏でもみ合う展開だったが、後場中ごろからプラス圏に浮上。結果的に小幅高となって取引を終了した。半導体関連株の一角に売りが優勢となり指数の重荷となったほか、日経平均は昨日までの3日続伸で1500円を超す上げとなったことから目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。ただ、積極的に売り進む動きも限定的。3月期決算企業の9月末中間配当金の支払いが本格化しており、配当再投資の買いも進んでいた可能性がある。

大引けの日経平均は前営業日比86.81円高の50253.91円となった。東証プライム市場の売買高は18億9677万株、売買代金は4兆6995億円だった。業種別では、鉄鋼、その他金融業、パルプ・紙などが上昇した一方で、空運業、陸運業、小売業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は71.3％、対して値下がり銘柄は25.0％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約44円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、豊田通商＜8015＞、第一三共＜4568＞、ベイカレント＜6532＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約38円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、セコム＜9735＞、中外薬＜4519＞、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50253.91(+86.81)

値上がり銘柄数 143(寄与度+216.66)

値下がり銘柄数 80(寄与度-129.85)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20575 165 44.12

＜4062＞ イビデン 11880 430 14.37

＜4063＞ 信越化 4702 58 9.69

＜6954＞ ファナック 5026 57 9.53

＜8015＞ 豊田通商 5054 57 5.72

＜4568＞ 第一三共 3864 56 5.62

＜6532＞ ベイカレント 6837 135 4.51

＜6479＞ ミネベアミツミ 3171 135 4.51

＜4543＞ テルモ 2440 16 4.28

＜6273＞ SMC 54880 1150 3.84

＜7974＞ 任天堂 13280 110 3.68

＜8001＞ 伊藤忠商事 9360 110 3.68

＜6988＞ 日東電工 3861 21 3.51

<6103> オークマ 3765 235 3.14

<6920> レーザーテック 28080 230 3.08

<4324> 電通グループ 3545 91 3.04

<7267> ホンダ 1572 14.5 2.91

<8053> 住友商事 4898 86 2.87

<1803> 清水建設 2771 84 2.81

<8058> 三菱商事 3702 28 2.81

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 31800 -380 -38.11

＜9983＞ ファーストリテ 57140 -120 -9.63

＜9735＞ セコム 5279 -82 -5.48

＜4519＞ 中外製薬 8374 -52 -5.21

＜5803＞ フジクラ 17950 -150 -5.01

＜8267＞ イオン 2827.5 -50 -5.01

＜9766＞ コナミG 23835 -150 -5.01

<7453> 良品計画 3099 -64 -4.28

<9433> KDDI 2689.5 -8.5 -3.41

<9984> ソフトバンクG 16825 -15 -3.01

<2413> エムスリー 2577 -36.5 -2.93

<6702> 富士通 4147 -81 -2.71

<9843> ニトリHD 2702 -29.5 -2.47

<6098> リクルートHD 8006 -23 -2.31

<8801> 三井不動産 1833.5 -21.5 -2.16

<4307> 野村総合研究所 6234 -53 -1.77

<7735> SCREEN 12855 -125 -1.67

<6701> 日本電気 5891 -98 -1.64

<6758> ソニーG 4575 -8 -1.34

<6504> 富士電機 10880 -195 -1.30《CS》