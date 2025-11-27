*14:05JST ベルトラ---美容医療専門プラットフォーム「トランベリア（Trambellir）」と提携開始

ベルトラ＜7048＞は25日、ウェルネスと美容医療に特化した専門プラットフォームを運営するTrambellir Sdn Bhd（以下、トランベリア。本社：マレーシア・クアラルンプール）と日系オンライン旅行会社としての独占契約を締結した。今回の契約により、同社のプラットフォームを通じて、トランベリアが厳選した高品質かつ信頼性の高いウェルネス・ビューティー体験の予約が可能となる。

同社はこれまで、観光ツアーやアクティビティを中心とした「娯楽」体験を提供してきた。新たにも体験の提供範囲を「心身の自己投資・自己管理」という領域へ拡大し、旅先で高品質なウェルネス・美容医療体験を安心して受けたいという日本の顧客のニーズに応え、新たな体験価値の創出を目指す。

コロナ禍以降、心身の健康意識は世界的に高まり、海外旅行の目的も「観光」から「ウェルネス・美容医療」へと広がりつつある。同社はこれまで磨いてきた「特別な体験を届ける」ノウハウを活かし、従来の娯楽型体験に加えて「心身のウェルビーイング」という新たな価値軸で、海外旅行の魅力をさらに広げる。

同社は今後、取り扱いエリアやトリートメント内容、提携クリニックを順次拡大する。初期の軽微な美容トリートメントやホワイトニングといったサービスに加え、より広範な美容医療、審美歯科、人間ドック、健康診断、毛髪移植など、トランベリアが強みを持つ多様な「美と健康」領域のサービスへと拡大していく予定。《NH》