*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 MTG、 Link-U グループ、GMOインターネットグループなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

ビーアンドピー＜7804＞ 2604 +194

25年10月期業績と配当見込みを上方修正。

共和電＜6853＞ 687 +15

発行済株式数の6.53％の自社株消却発表。

エプコ＜2311＞ 842 +36

25年12月期末に記念配当実施。株主優待制度拡充も発表。

CSP＜9740＞ 2768 +84

発行済株式数の3.34％上限の自社株買いと買付け委託を発表。

26日全株取得。

MTG＜7806＞ 4490 +520

国内証券が目標株価を引き上げ。

レナサイエンス＜4889＞ 1926 +64

PAI-1阻害薬RS5614の第2相治験で患者投与が完了。

Link-U グループ＜4446＞ 967 +150

サウジアラビア社との業務提携を期待材料視。

M＆A総研＜9552＞ 1241 +74

25日の長い下ひげで調整一巡感も。

GMOインターネットグループ＜9449＞ 4027 +443

自社株買い発表による需給妙味の高まりで。

KLab＜3656＞ 261 +22

値頃感から個人投資家の短期値幅取りの動き。

ギフティ＜4449＞ 1165 +121

26日はグロース市場も強く内需系成長株にも買い。

F＆LC＜3563＞ 7228 +505

中国展開における日本産水産物の輸入停止の影響限定的とも。

TOPPAN＜7911＞ 4579 +270

ブロードコムの株価上昇が手掛かりか。

住友林業＜1911＞ 1670 +110.5

利下げ期待の高まりで米住宅関連株が上昇。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 16260 +870

米ハイテク株高受けて押し目買いも優勢。

大塚HD＜4578＞ 9027 +367

FDAからの迅速承認取得を材料視。

タカミヤ＜2445＞ 450 +25

副首都構想関連の一角として買われる。

東急建設＜1720＞ 1249 +69

特に材料ないが高値更新で上値妙味。

住友ファーマ＜4506＞ 2623 +130.5

高値圏での買い戻しなど需給要因主導か。

北海道電力＜9509＞ 1258 +107

北海道知事が泊原発再稼働を容認方針と伝わる。

東亜建設工業<1885> 2859 +138

引き続きレアアース関連として物色か。

大阪ソーダ<4046> 2112 +102

8月高値更新でショートカバー優勢に。

インフロニアHD<5076> 2027 +105

いちよし証券でレポートリリースも。

クボタ<6326> 2218 +91.5

26日は米ディアの決算発表など予定されているが。

栃木銀行<8550> 663 +35

日銀の利上げ観測の高まりなども材料視。《CS》