関連記事
前日に動いた銘柄 part1 MTG、 Link-U グループ、GMOインターネットグループなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 MTG、 Link-U グループ、GMOインターネットグループなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
ビーアンドピー＜7804＞ 2604 +194
25年10月期業績と配当見込みを上方修正。
共和電＜6853＞ 687 +15
発行済株式数の6.53％の自社株消却発表。
エプコ＜2311＞ 842 +36
25年12月期末に記念配当実施。株主優待制度拡充も発表。
CSP＜9740＞ 2768 +84
発行済株式数の3.34％上限の自社株買いと買付け委託を発表。
26日全株取得。
MTG＜7806＞ 4490 +520
国内証券が目標株価を引き上げ。
レナサイエンス＜4889＞ 1926 +64
PAI-1阻害薬RS5614の第2相治験で患者投与が完了。
Link-U グループ＜4446＞ 967 +150
サウジアラビア社との業務提携を期待材料視。
M＆A総研＜9552＞ 1241 +74
25日の長い下ひげで調整一巡感も。
GMOインターネットグループ＜9449＞ 4027 +443
自社株買い発表による需給妙味の高まりで。
KLab＜3656＞ 261 +22
値頃感から個人投資家の短期値幅取りの動き。
ギフティ＜4449＞ 1165 +121
26日はグロース市場も強く内需系成長株にも買い。
F＆LC＜3563＞ 7228 +505
中国展開における日本産水産物の輸入停止の影響限定的とも。
TOPPAN＜7911＞ 4579 +270
ブロードコムの株価上昇が手掛かりか。
住友林業＜1911＞ 1670 +110.5
利下げ期待の高まりで米住宅関連株が上昇。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 16260 +870
米ハイテク株高受けて押し目買いも優勢。
大塚HD＜4578＞ 9027 +367
FDAからの迅速承認取得を材料視。
タカミヤ＜2445＞ 450 +25
副首都構想関連の一角として買われる。
東急建設＜1720＞ 1249 +69
特に材料ないが高値更新で上値妙味。
住友ファーマ＜4506＞ 2623 +130.5
高値圏での買い戻しなど需給要因主導か。
北海道電力＜9509＞ 1258 +107
北海道知事が泊原発再稼働を容認方針と伝わる。
東亜建設工業<1885> 2859 +138
引き続きレアアース関連として物色か。
大阪ソーダ<4046> 2112 +102
8月高値更新でショートカバー優勢に。
インフロニアHD<5076> 2027 +105
いちよし証券でレポートリリースも。
クボタ<6326> 2218 +91.5
26日は米ディアの決算発表など予定されているが。
栃木銀行<8550> 663 +35
日銀の利上げ観測の高まりなども材料視。《CS》
スポンサードリンク