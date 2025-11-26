ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～メディ総研、ピクセラなどがランクイン

2025年11月26日 10:36

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～メディ総研、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月26日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9242＞ メディ総研　　　　 88800 　17118.6　 271.39% 0.0073%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　10099900 　45658.96　 252.81% 0.1621%
＜3245＞ ディア・ライフ　　　724100 　231431.18　 136.66% -0.062%
＜5243＞ note　　　　　　1900400 　1179305.58　 84.39% 0.1158%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　　458700 　306717.28　 81.13% 0.0277%
＜9449＞ GMO　　　　　　　420400 　717039.32　 77.98% 0.1065%
＜2445＞ タカミヤ　　　　　　283700 　74692.16　 71.75% 0.0564%
＜7725＞ インタアクション　　112400 　73969.7　 70.88% 0.0058%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　540700 　2038834.4　 60.02% 0.0927%
＜2016＞ iF米710H　　　30002 　25246.388　 58.56% 0.0015%
＜8977＞ 阪急神RE　　　　　3326 　347222.02　 51.4% -0.0005%
＜2792＞ ハニーズHLD　　　160600 　130772.06　 50.19% 0.0188%
＜1814＞ 大末建　　　　　　　209500 　440743.2　 49.71% 0.0181%
＜3547＞ 串カツ田中　　　　　180900 　214921.32　 48.63% -0.006%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　63356 　160497.3　 46.59% 0.0112%
＜4008＞ 住精化　　　　　　　47900 　151669.6　 43.9% 0%
＜8095＞ アステナHD　　　　533200 　150757.04　 43.06% 0.0063%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　443100 　32109.52　 41.15% 0.0485%
＜3656＞ KLab　　　　　　6771000 　1249413.88　 34.77% 0.0753%
＜4825＞ WNIウェザー　　　111500 　310867.9　 34.59% 0.01%
<4765> SBIGアセット　　403600 　164977.16　 32.94% -0.0182%
<165A> SBIレオス　　　　519300 　75379.2　 31.1% -0.014%
<338A> Zenmu　　　　　114500 　543090.4　 30.94% 0.0596%
<8966> 平和RE　　　　　　4782 　578661.54　 28.15% 0.008%
<9286> エネクスインフラ　　3509 　156441.28　 27.48% 0.0118%
<2979> SOSiLA　　　　3702 　330245.24　 27.09% 0.0079%
<9509> 北海電　　　　　　　7006400 　6283786.17　 24.15% 0.0482%
<1494> One高配　　　　　3348 　84617.9　 23.32% 0.0147%
<4577> ダイト　　　　　　　80000 　80977.56　 18.59% 0.0251%
<7722> 国際計測　　　　　　74600 　57947.34　 18.47% 0.0548%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

