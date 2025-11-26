関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～メディ総研、ピクセラなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～メディ総研、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月26日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9242＞ メディ総研 88800 17118.6 271.39% 0.0073%
＜6731＞ ピクセラ 10099900 45658.96 252.81% 0.1621%
＜3245＞ ディア・ライフ 724100 231431.18 136.66% -0.062%
＜5243＞ note 1900400 1179305.58 84.39% 0.1158%
＜3201＞ ニッケ 458700 306717.28 81.13% 0.0277%
＜9449＞ GMO 420400 717039.32 77.98% 0.1065%
＜2445＞ タカミヤ 283700 74692.16 71.75% 0.0564%
＜7725＞ インタアクション 112400 73969.7 70.88% 0.0058%
＜7711＞ 助川電 540700 2038834.4 60.02% 0.0927%
＜2016＞ iF米710H 30002 25246.388 58.56% 0.0015%
＜8977＞ 阪急神RE 3326 347222.02 51.4% -0.0005%
＜2792＞ ハニーズHLD 160600 130772.06 50.19% 0.0188%
＜1814＞ 大末建 209500 440743.2 49.71% 0.0181%
＜3547＞ 串カツ田中 180900 214921.32 48.63% -0.006%
＜2634＞ NFSP500ヘ 63356 160497.3 46.59% 0.0112%
＜4008＞ 住精化 47900 151669.6 43.9% 0%
＜8095＞ アステナHD 533200 150757.04 43.06% 0.0063%
＜7256＞ 河西工 443100 32109.52 41.15% 0.0485%
＜3656＞ KLab 6771000 1249413.88 34.77% 0.0753%
＜4825＞ WNIウェザー 111500 310867.9 34.59% 0.01%
<4765> SBIGアセット 403600 164977.16 32.94% -0.0182%
<165A> SBIレオス 519300 75379.2 31.1% -0.014%
<338A> Zenmu 114500 543090.4 30.94% 0.0596%
<8966> 平和RE 4782 578661.54 28.15% 0.008%
<9286> エネクスインフラ 3509 156441.28 27.48% 0.0118%
<2979> SOSiLA 3702 330245.24 27.09% 0.0079%
<9509> 北海電 7006400 6283786.17 24.15% 0.0482%
<1494> One高配 3348 84617.9 23.32% 0.0147%
<4577> ダイト 80000 80977.56 18.59% 0.0251%
<7722> 国際計測 74600 57947.34 18.47% 0.0548%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク