*14:49JST ブリッジ--- AI×仕組みで切り拓くB2Bビジネスの未来をテーマに「BRIDGE FORUM 2025」を開催

ブリッジインターナショナルグループ＜7039＞は、2025年10月21日にビジネスフォーラム「BRIDGE FORUM 2025」を開催し、申込者は430名を超え、来場者満足度も91％と高い評価を得た。

本フォーラムでは中期経営計画（2024～2026）の重点テーマである「営業プロセスの仕組み化」および「生成AIの実務活用」について取り上げた。

また、日立ソリューションズ、フォーティネットジャパン、三井住友カード、エクスジェン・ネットワークス、KDDI まとめてオフィス、BIPROGY など、先進的な取り組みを推進する企業より、部長・役員クラスが登壇・ビデオ出演し、現場での実践知や課題感を共有した。

講演後のネットワーキングでも活発な意見交換が行われ、営業改革へ期待の高さがうかがえた。

今後はアーカイブ動画配信や参加者フォローを通じて、新規商談の創出やストック売上の拡大を目指していく。《NH》