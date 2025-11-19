関連記事
城南進学研究社 幼児教育実践研究所との業務提携
城南進学研究社＜4720＞は14日、2025年11月1日に株式会社幼児教育実践研究所 こぐま会と幼児教育サービスに関する業務提携を締結したことを発表した。
本業務提携により、こぐま会からの教材提供を受けてカリキュラムの共同開発などを行い、新ブランド「こぐまのおけいこ」を設立、未就学児向け教育サービスを展開する。
この提携は、こぐま会の「KUNO メソッド」に基づく教育手法を全国に広め、質の高い幼児教育を提供することを目的としている。
また、教育サービスは個別指導教室である「城南コベッツ」内での運営を予定しており、今後は未就学児教育に関心のある他の教育事業者への提供も行われる予定。新ブランド「こぐまのおけいこ」は、思考力や論理的思考を育むカリキュラムに基づいており、少人数制でのレッスンを実施。2026年4月から開校が予定されている。
「KUNO メソッド」は、事物によって知的好奇心を刺激する「事物教育」と、言語によって思考力を育てる「対話教育」を通して、幼少期に小学校以降の学習の基礎を身に付けさせるメソッド。《AK》
