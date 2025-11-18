*11:29JST リケンNPR---各利益の通期連結業績予想を上方修正、中間配当も増配へ

リケンNPR＜6209＞は14日、2026年3月期の通期連結業績予想を修正するとともに、中間配当を増配すると発表した。売上高は前回予想の1620億円から1580億円へ減収となったが、各利益については、営業利益は85億円から95億円へ、経常利益は114億円から130億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は73億円から90億円へ上方修正した。

中間連結会計期間については、売上高は、顧客の生産台数減少や合弁事業解消の影響等により減収となったが、利益面では経営統合シナジー創出を含む生産性改善等による合理化や価格適正化の進展、製品構成の変化等により順調に推移し、各利益とも増益となった。今後については、米国関税政策影響や半導体供給不安による需要動向懸念等、不確実性の高い状況が認められるものの、当通期としては前回想定を上回る利益水準が確保できる見通しとなったことから、2025年5月15日に公表した通期業績予想について、修正した。

あわせて、中間配当についても、前回予想の1株当たり45円から50円へと5円の増配を実施する。これにより、年間配当予想も130円から5円増配の135円となる。《AK》