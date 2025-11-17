*19:39JST ホリイフードサービス---2Qは増収・黒字化、通期予想の上方修正を発表

ホリイフードサービス＜3077＞は14日、2025年11月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が23.78億円（前期比109.6％）、営業利益が1.03億円（前期差+128,099 千円）、経常利益が1.01億円（前期差+135,023千円）、親会社株主に帰属する中間純利益が0.75億円（前期差+115,686 千円）となった。

同社グループは、既存店を中心に効率を重視した店舗運営に努め、自社アプリ会員及びライン会員の獲得を強化し予約の獲得に繋げた。また、原材料価格の上昇に加え、エネルギーコスト及び採用関連コストの上昇も例外なく発生しており、季節商品の入替にあわせたグランドメニューの変更や価格の見直しなど、業態ごとにコストの最適化を進めた。出店は、国内のインバウンド需要に対応する業態として、エンペラーステーキ1号店を新宿歌舞伎町にオープンした。今後は、既存店舗の業況改善と安定を主軸としつつ、インバウンド需要に対応した新規出店により、事業規模の拡大に繋げて行く方針である。

2025年11月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前回予想比1.4%増の32.26億円、営業利益が同26.8%増の1.49億円、経常利益が同43.9%増の1.61億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同20.5%増の1.34億円としている。なお、2025年11月期は決算期変更の経過期間に伴い8か月決算となっており、対前期増減率は開示されていない。《NH》