*10:32JST イノベーションHD---2Ｑ決算は経常利益54％増の大幅増益、同時に上方修正と増配も発表

イノベーションHD＜3484＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）の決算を発表した。売上高が前年同期比13.5%増の94.06億円、営業利益が同46.6%増の9.98億円、経常利益が同54.3％増の10.77億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同51.4%増の7.11億円と大幅な増収増益となった。

店舗転貸借事業は、転貸借物件数が前事業年度末比150件増の2,856件となり、売上高85.81億円（前年同期比17.5%増）、営業利益は7.34億円（同30.1%増）となった。

不動産売買事業は、都心の事業用不動産においては値上がり傾向も見られるなかで、3物件を売却、3物件を取得している。大型かつ高収益な物件売却があったことにより、売上高8.25億円（前年同期比16.1％減）、営業利益は2.64億円（同26.4%増）となった。

なお、同日、26年3月期の連結業績予想の上方修正と同期の期末配当予想の修正（増配）を発表している。《AK》