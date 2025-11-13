*18:26JST システムサポートホールディングス---株式分割およびそれに伴う定款一部変更・配当予想修正を発表

システムサポートホールディングス＜4396＞は12日、株式分割の実施およびそれに伴う定款の一部変更、ならびに配当予想の修正を発表した。

今回の株式分割は、投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と株式流動性の向上を目的として実施されるもので、2025年12月31日を基準日とし、1株につき2株の割合で分割される。これにより、発行済株式総数は分割前の1,040万株から2,080万株へと倍増し、発行可能株式総数も2,000万株から4,000万株に変更される。分割の効力発生日は2026年1月1日となる。資本金の額の変更はない。

定款の一部変更は、同じく2026年1月1日に効力を発し、第6条の発行可能株式総数に関する条文が改訂される。一方、配当予想については、2025年8月6日に公表された期末配当予想額を1株当たり30円から15円へ修正。ただし、株式分割を考慮した実質的な配当金に変更はない。第2四半期末配当30円については変更せず、分割前の株式数を基準に支払う予定としている。《AK》