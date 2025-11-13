*18:21JST ブロードリーフ---2025年12月期の連結業績予想を修正

ブロードリーフ＜3673＞は12日、2025年8月6日に公表した2025年12月期(2025年1月1日-2025年12月31日)連結業績予想について、売上収益および営業利益の上方修正を発表した。

売上収益は前回発表予想比1.5%増の204億円、営業利益は同6.3%増の17億円へと上方修正された。税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益、基本的1株当たり当期利益については、それぞれ14.50億円、10億円、11円13銭で変更はない。

上方修正の要因として、重点施策であるクラウド移行が順調に進展する中で、とハードウェア買い替え需要の増加が挙げられた。コスト面では、物価上昇による仕入や調達に係る費用の増加は見られるものの、生成AIの活用による営業・開発・管理業務の効率化を進めることで、コスト最適化に取り組んでいる。結果として、利益率の改善が見込まれることから営業利益は増額されたが、金融費用の増加見通しを踏まえ、最終利益は変更されていない。《AK》