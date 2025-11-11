*19:30JST ZETA---エフ・ディ・シィ・プロダクツの「4℃ JEWELRY ONLINE SHOP」にレビューエンジンが導入

ZETA＜6031＞は11日、エフ・ディ・シィ・プロダクツが運営する公式サイト「4℃ JEWELRY ONLINE SHOP」が、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」を導入したことを発表した。

エフ・ディ・シィ・プロダクツは「4℃」をはじめ「Canal 4℃」「EAUDOUCE（オデュース）4℃」など計7ブランドを手がけている。1972年の「4℃」ブランド誕生以来、独自性のあるジュエリーの企画・製造を行っており、現在では全国に100店舗以上を展開している。

エフ・ディ・シィ・プロダクツが運営する公式サイト「4℃ JEWELRY ONLINE SHOP」では、ネックレス・ピアス・リング・ブレスレットなど多彩なカテゴリのジュエリーを取り扱っているほか、贈る相手やシーンに合わせてアイテムを選べる「プレゼントガイド」など充実したサービスを提供している。

今回、ZETAが提供するレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が「4℃ JEWELRY ONLINE SHOP」に導入され、UX向上を支援する。商品ページの「カスタマーレビュー」「スタッフレビュー」に、レビューの並び替え・絞り込み機能を実装したほか、購入者とスタッフの双方からレビューの投稿が可能となった。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供する。《AK》