*14:17JST いい生活---2Qは増収・黒字転換、サブスクリプション・ソリューションともに増収を果たす

いい生活＜3796＞は6日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比7.9%増の15.62億円、営業利益が0.66億円（前年同期は0.27億円の損失）、経常利益が0.65億円（同0.30億円の損失）、親会社株主に帰属する中間純利益が0.39億円（同0.25億円の損失）となった。

サブスクリプション売上は13.25億円（前年同期比5.4％増）となり、前年同期より0.67億円の増収となった。引き続き新規顧客の獲得や既存顧客へのアップセル/クロスセル等が堅調に推移した。サブスクリプションの顧客数は9月末時点で1,570法人（前年同月1,517法人）となり、平均月額単価は9月実績約145,100円/法人（前年同月140,800円/法人）となった。

ソリューション売上は2.37億円（前年同期比24.8％増）となり、前年同期より0.47億円の増収となった。同社SaaS導入支援プロジェクトが複数完了した等があった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比5.5%増の31.96億円、営業利益が同1.07億円、経常利益が1.06億円、親会社株主に帰属する当期純利益が0.72億円とする期初計画を据え置いている。《AK》