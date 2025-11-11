関連記事
ニーズウェル テンダ×ニーズウェル、ソフトウェアテスト領域で協業開始
記事提供元：フィスコ
ニーズウェル＜3992＞は10日、ソフトウェアテスト領域においてテンダ＜4198＞と相互のビジネス拡大を目的とした協業を開始したと発表した。
急速に進化するIT業界において、品質保証の重要性が高まる中、両社は高品質かつ効率的なソフトウェアテスト体制の構築を目指す。
テンダは、操作記録を自動で取得し、手順書や証跡を自動生成する自動記録型マニュアルソリューション「Dojo」を展開しており、システム操作マニュアルや業務手順書、eラーニングコンテンツの作成に活用されている。一方、ニーズウェルは、ISTQBおよびIVEC認証を受けたテスト体制と豊富な品質保証ノウハウを有し、テスト計画から品質評価まで一貫したサービスを提供している。
今回の協業では、「Dojo」とニーズウェルのソフトウェアテストサービスを組み合わせることで、テスト準備から実行、再テストまでの手作業の効率化を実現し、品質向上、コスト削減、生産性向上を図る。
今後は、ニーズウェルのソフトウェアテストグループにおける「Dojo」の実証を経て、両社共同で新たなテストソリューションの開発を進める予定。品質保証工程のDX化を推進するとともに、教育・運用支援など周辺領域への展開を視野に、サービスモデルの拡充を図るとしている。《AK》
