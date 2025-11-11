関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ソネック、札臨、大同信号など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ソネック、札臨、大同信号など
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
シークス＜7613＞ 1219 -117
純利益の大幅下方修正をマイナス視。
JMDC＜4483＞ 4220 -290
上半期のコンセンサス下振れ決算マイナス視が続く。
住友ファーマ＜4506＞ 1991 -151
上値到達感からの手仕舞い売りが優勢か。
セガサミーHD＜6460＞ 2485 -159.5
上半期の下振れ決算で売り優勢続く。
ホシザキ＜6465＞ 4999 -340
7-9月期増益率鈍化で市場予想を下振れる着地に。
マツダ＜7261＞ 1096 -23
先週末は決算発表後に大幅高となっていたが。
サンリオ＜8136＞ 6010 -336
決算発表後は出尽くし感から下値模索へ。
本田技研工業＜7267＞ 1511 -74
今期業績は市場予想に反して下方修正に。
ガンホー＜3765＞ 2468 -103
第3四半期累計大幅減益決算で。
リクルートHD＜6098＞ 8107 -380
先週末は7-9月期好決算評価の動き強まったが。
スクエニHD＜9684＞ 3067 -147
7-9月期好決算で先週末に大幅高も。
太陽誘電＜6976＞ 3550 -95
東洋証券では投資判断を格下げ。
ベイカレント＜6532＞ 6595 -245
信用買い方の見切り売り継続な需給要因。
ソネック＜1768＞ 1360 +300
上半期大幅増益で増配も発表。
札臨＜9776＞ 1433 +300
株式非公開化へ1株1965円でスクイーズアウト。
フィンテック＜8789＞ 130 +22
今期の大幅増益ガイダンスをポジティブ視。
トレードワークス＜3997＞ 444 +80
第3四半期累計営業損益は黒字転換。
J－MAX ＜3422＞ 412 +72
最終益上方修正で増配も発表。
大同信号＜6743＞ 715 +100
通期業績上方修正で大幅増配も発表。
ネクストジェン＜3842＞ 1090 -215
7-9月期の収益水準鈍化を嫌気。
ヨネックス<7906> 3765 -375
7-9月期大幅減益で市場予想も下振れ。
リバーエレテック<6666> 390 -59
業績下方修正で一転最終赤字見通しに。
木徳神糧<2700> 3740 -480
業績上方修正後は出尽くし感優勢。
イトーヨーギョー<5287> 1233 -133
7-9月期収益水準鈍化をマイナス視。
コラントッテ<7792> 1509 +45
営業利益は前期20.6％増・今期5.0％増予想。
HENNGE<4475> 1382 -46
営業利益が前期76.7％増・今期14.7％増予想。
市場区分変更申請準備も発表。一時上昇するが買い続かず。
DELTA－P<4598> 476 -21
DFP-10917関連パイプラインの進捗状況を発表し前週末ストップ高。
10日は売り優勢。
バルミューダ<6612> 770 -5
25年12月期業績見込みを下方修正。
ビジネスコーチ<9562> 2553 -57
営業利益が前期2.0倍・今期83.1％増予想。
日本経済新聞社との資本業務提携も発表。上値は限定的。
データセク<3905> 2384 +91
75日線回復し先高期待高まる。
Waqoo<4937> 1448 +48
25年9月期利益見込みを上方修正。
ケイファーマ<4896> 651 -22
アルフレッサとの提携発表し前週末買われる。10日は人気離散。
BASE<4477> 371 +8
25年12月期業績予想上方修正と初配実施を発表し前週末人気化。
10日も買い優勢。
リンクバル<6046> 128 +2
営業損益が前期0.89億円の赤字だが今期0.02億円の黒字予想と発表。《CS》
スポンサードリンク