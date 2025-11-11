*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ソネック、札臨、大同信号など

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

シークス＜7613＞ 1219 -117

純利益の大幅下方修正をマイナス視。

JMDC＜4483＞ 4220 -290

上半期のコンセンサス下振れ決算マイナス視が続く。

住友ファーマ＜4506＞ 1991 -151

上値到達感からの手仕舞い売りが優勢か。

セガサミーHD＜6460＞ 2485 -159.5

上半期の下振れ決算で売り優勢続く。

ホシザキ＜6465＞ 4999 -340

7-9月期増益率鈍化で市場予想を下振れる着地に。

マツダ＜7261＞ 1096 -23

先週末は決算発表後に大幅高となっていたが。

サンリオ＜8136＞ 6010 -336

決算発表後は出尽くし感から下値模索へ。

本田技研工業＜7267＞ 1511 -74

今期業績は市場予想に反して下方修正に。

ガンホー＜3765＞ 2468 -103

第3四半期累計大幅減益決算で。

リクルートHD＜6098＞ 8107 -380

先週末は7-9月期好決算評価の動き強まったが。

スクエニHD＜9684＞ 3067 -147

7-9月期好決算で先週末に大幅高も。

太陽誘電＜6976＞ 3550 -95

東洋証券では投資判断を格下げ。

ベイカレント＜6532＞ 6595 -245

信用買い方の見切り売り継続な需給要因。

ソネック＜1768＞ 1360 +300

上半期大幅増益で増配も発表。

札臨＜9776＞ 1433 +300

株式非公開化へ1株1965円でスクイーズアウト。

フィンテック＜8789＞ 130 +22

今期の大幅増益ガイダンスをポジティブ視。

トレードワークス＜3997＞ 444 +80

第3四半期累計営業損益は黒字転換。

J－MAX ＜3422＞ 412 +72

最終益上方修正で増配も発表。

大同信号＜6743＞ 715 +100

通期業績上方修正で大幅増配も発表。

ネクストジェン＜3842＞ 1090 -215

7-9月期の収益水準鈍化を嫌気。

ヨネックス<7906> 3765 -375

7-9月期大幅減益で市場予想も下振れ。

リバーエレテック<6666> 390 -59

業績下方修正で一転最終赤字見通しに。

木徳神糧<2700> 3740 -480

業績上方修正後は出尽くし感優勢。

イトーヨーギョー<5287> 1233 -133

7-9月期収益水準鈍化をマイナス視。

コラントッテ<7792> 1509 +45

営業利益は前期20.6％増・今期5.0％増予想。

HENNGE<4475> 1382 -46

営業利益が前期76.7％増・今期14.7％増予想。

市場区分変更申請準備も発表。一時上昇するが買い続かず。

DELTA－P<4598> 476 -21

DFP-10917関連パイプラインの進捗状況を発表し前週末ストップ高。

10日は売り優勢。

バルミューダ<6612> 770 -5

25年12月期業績見込みを下方修正。

ビジネスコーチ<9562> 2553 -57

営業利益が前期2.0倍・今期83.1％増予想。

日本経済新聞社との資本業務提携も発表。上値は限定的。

データセク<3905> 2384 +91

75日線回復し先高期待高まる。

Waqoo<4937> 1448 +48

25年9月期利益見込みを上方修正。

ケイファーマ<4896> 651 -22

アルフレッサとの提携発表し前週末買われる。10日は人気離散。

BASE<4477> 371 +8

25年12月期業績予想上方修正と初配実施を発表し前週末人気化。

10日も買い優勢。

リンクバル<6046> 128 +2

営業損益が前期0.89億円の赤字だが今期0.02億円の黒字予想と発表。《CS》