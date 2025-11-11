*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 TOWA、日東紡績、大阪ソーダなど

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

北電工業＜6989＞ 2349 +81

26年3月期業績予想を上方修正。

上村工業＜4966＞ 13190 +500

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

図研＜6947＞ 4695 +125

上期営業利益は2.1％増。第1四半期の3.4％減から増益に転じる。

記念配当実施も発表。

エノモト＜6928＞ 2010 +75

通期予想の営業利益に対する上期進捗率72.9％。

タムラ製＜6768＞ 596 +66

26年3月期売上高と営業利益予想を上方修正。

東洋紡＜3101＞ 1223 +89

26年3月期利益予想を上方修正。

セントケアHD＜2374＞ 970 +150

MBOを実施、TOB価格1220円にサヤ寄せへ。

I－ne＜4933＞ 1555 +300

株主優待制度拡充で優待利回り妙味が高まる。

TOWA＜6315＞ 2599 +500

7-9月期収益回復で上半期は上振れ着地に。

大阪ソーダ＜4046＞ 1880 +262

業績・配当上方修正や自社株買いを評価。

日東紡績＜3110＞ 11280 +1500

最終益大幅上方修正を評価の動き続く。

メルカリ＜4385＞ 2550 +326

第1四半期は市場想定上回る収益水準に。

日神GHD＜8881＞ 687 +77

業績大幅上方修正で変化率拡大へ。

洋缶HD＜5901＞ 3811 +420

上半期大幅増益で会社計画を上振れ。

カチタス＜8919＞ 2794 +251

粗利改善などで想定以上の上方修正に。

フルヤ金属＜7826＞ 3385 +285

業績上方修正評価の動きが続く。

栗田工業＜6370＞ 6545 +817

7-9月期増益率拡大で安心感高まる。

物語コーポレーション＜3097＞ 4230 +310

海外事業の好調などに評価も。

オリンパス＜7733＞ 2087.5 +216

世界で2000人規模の人員削減策を公表。

アイフル＜8515＞ 498 +44

通期純利益予想を大幅に上方修正。

キオクシアHD<285A> 13320 +1280

先週末の米国市場ではサンディスクが大幅高。

IDEC<6652> 2480 +215

7-9月期は増益率が一段と拡大へ。

FUJI<6134> 3073 +173

通期業績予想を大幅に上方修正。

東京計器<7721> 6150 +440

7-9月期の収益水準急拡大をポジティブ視。

マネックスグループ<8698> 759 +69

7-9月期決算は予想以上の大幅増益に。

アステリア<3853> 1332 +62

上半期決算評価の動きが続く。

平田機工<6258> 2078 +113

上半期は想定以上の大幅増益に。

デンカ<4061> 2435.5 +169.5

上半期大幅増益で一転増益に。

共立メンテナンス<9616> 3169 +240

ドーミーインの回復傾向確認をポジティブ視。

月島HD<6332> 2677 +169

上半期の堅調決算評価の動きが強まる。

芝浦メカトロニクス<6590> 17110 +800

上方修正見直しで先週末大幅安から押し目買い。

コスモス薬品<3349> 7570 +451

岡三証券では目標株価を引き下げ。

ヨコオ<6800> 1804 -277

過熱感強まり利食い売り集まる。

日本アクア<1429> 860 -84

7-9月期の経常減益嫌気。

オムロン<6645> 3864 -384

7-9月期は市場想定下振れで減益に転じる。《CS》