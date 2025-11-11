関連記事
前日に動いた銘柄 part1 TOWA、日東紡績、大阪ソーダなど
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
北電工業＜6989＞ 2349 +81
26年3月期業績予想を上方修正。
上村工業＜4966＞ 13190 +500
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
図研＜6947＞ 4695 +125
上期営業利益は2.1％増。第1四半期の3.4％減から増益に転じる。
記念配当実施も発表。
エノモト＜6928＞ 2010 +75
通期予想の営業利益に対する上期進捗率72.9％。
タムラ製＜6768＞ 596 +66
26年3月期売上高と営業利益予想を上方修正。
東洋紡＜3101＞ 1223 +89
26年3月期利益予想を上方修正。
セントケアHD＜2374＞ 970 +150
MBOを実施、TOB価格1220円にサヤ寄せへ。
I－ne＜4933＞ 1555 +300
株主優待制度拡充で優待利回り妙味が高まる。
TOWA＜6315＞ 2599 +500
7-9月期収益回復で上半期は上振れ着地に。
大阪ソーダ＜4046＞ 1880 +262
業績・配当上方修正や自社株買いを評価。
日東紡績＜3110＞ 11280 +1500
最終益大幅上方修正を評価の動き続く。
メルカリ＜4385＞ 2550 +326
第1四半期は市場想定上回る収益水準に。
日神GHD＜8881＞ 687 +77
業績大幅上方修正で変化率拡大へ。
洋缶HD＜5901＞ 3811 +420
上半期大幅増益で会社計画を上振れ。
カチタス＜8919＞ 2794 +251
粗利改善などで想定以上の上方修正に。
フルヤ金属＜7826＞ 3385 +285
業績上方修正評価の動きが続く。
栗田工業＜6370＞ 6545 +817
7-9月期増益率拡大で安心感高まる。
物語コーポレーション＜3097＞ 4230 +310
海外事業の好調などに評価も。
オリンパス＜7733＞ 2087.5 +216
世界で2000人規模の人員削減策を公表。
アイフル＜8515＞ 498 +44
通期純利益予想を大幅に上方修正。
キオクシアHD<285A> 13320 +1280
先週末の米国市場ではサンディスクが大幅高。
IDEC<6652> 2480 +215
7-9月期は増益率が一段と拡大へ。
FUJI<6134> 3073 +173
通期業績予想を大幅に上方修正。
東京計器<7721> 6150 +440
7-9月期の収益水準急拡大をポジティブ視。
マネックスグループ<8698> 759 +69
7-9月期決算は予想以上の大幅増益に。
アステリア<3853> 1332 +62
上半期決算評価の動きが続く。
平田機工<6258> 2078 +113
上半期は想定以上の大幅増益に。
デンカ<4061> 2435.5 +169.5
上半期大幅増益で一転増益に。
共立メンテナンス<9616> 3169 +240
ドーミーインの回復傾向確認をポジティブ視。
月島HD<6332> 2677 +169
上半期の堅調決算評価の動きが強まる。
芝浦メカトロニクス<6590> 17110 +800
上方修正見直しで先週末大幅安から押し目買い。
コスモス薬品<3349> 7570 +451
岡三証券では目標株価を引き下げ。
ヨコオ<6800> 1804 -277
過熱感強まり利食い売り集まる。
日本アクア<1429> 860 -84
7-9月期の経常減益嫌気。
オムロン<6645> 3864 -384
7-9月期は市場想定下振れで減益に転じる。《CS》
