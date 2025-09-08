関連記事
フォーカスシステムズ 海洋保全の大切さを小学生に伝える「スペシャルサンゴ礁ラボ」を開催
フォーカスシステムズ---海洋保全の大切さを小学生に伝える「スペシャルサンゴ礁ラボ」を開催
フォーカスシステムズ＜4662＞は小学生を対象とした「サンゴ産卵成功記念イベント スペシャルサンゴ礁ラボ」を、8月30日にイノカ（本社：東京都文京区）と開催したことを発表した。
このイベントは、両社が2025年6月にオフィス環境でのサンゴ複数コロニー同時産卵に成功したことを記念し、次世代の海洋保全意識を育むことを目的に実施した。当日は、環境省職員が登壇し国際的にも希少なオフィス環境でのサンゴ複数コロニー同時産卵成功の意義等を子供たちに紹介するコーナー、サンゴの神秘的な一生を楽しく学ぶインタラクティブ学習等が催された。
同社とイノカは2023年4月より連携し、本社のエントランスに設置した「サンゴ礁の生態系を再現した水槽」で、サンゴ礁の保全と再生に挑戦する取り組みを行っている。両社で開発したIoT水槽管理システム「MONIQUA」のアップデートを通じて、場所にとらわれずサンゴの産卵に挑戦できる環境を構築すると共に、水温をはじめとした閉鎖環境を繊細にコントロールできる技術を、養殖場等、サンゴ以外への展開も目指している。
同社は技術と教育を融合させた「環境エデュテインメント」の提供を今後も継続し、SDGs（目標14：海の豊かさを守ろう）への対応等、次世代教育への貢献を進める。《AK》
