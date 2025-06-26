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6/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 6/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（38942.07、+151.51）
・ナスダック総合指数は上昇（19973.55、+61.02）
・SOX指数は上昇（5493.30、+51.43）
・VIX指数は低下（16.76、-0.72）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（64.92、+0.55）
・活発な自社株買い
弱気材料
・NYダウは下落（42982.43、-106.59）
・シカゴ日経225先物は下落（38925、-5）
・為替相場は円高・ドル安（145.10-20）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・ブラジル中央銀行金融政策報告
・6月ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15
・5月米国卸売在庫
・1-3月期米国GDP確定値
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・5月米国耐久財受注
・5月米国中古住宅販売成約指数
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・エータイが東証グロースに新規上場
・米国バーFRB理事が講演
・米国リッチモンド連銀総裁がイベントでスピーチ
・米国クリーブランド連銀総裁が開会のあいさつ
・米国7年債入札
・英国ベイリー中銀総裁が基調講演
・EU首脳会議(27日まで)《ST》
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