*08:44JST 6/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（38942.07、+151.51）

・ナスダック総合指数は上昇（19973.55、+61.02）

・SOX指数は上昇（5493.30、+51.43）

・VIX指数は低下（16.76、-0.72）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（64.92、+0.55）

・活発な自社株買い

弱気材料

・NYダウは下落（42982.43、-106.59）

・シカゴ日経225先物は下落（38925、-5）

・為替相場は円高・ドル安（145.10-20）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・ブラジル中央銀行金融政策報告

・6月ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15

・5月米国卸売在庫

・1-3月期米国GDP確定値

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・5月米国耐久財受注

・5月米国中古住宅販売成約指数

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・エータイが東証グロースに新規上場

・米国バーFRB理事が講演

・米国リッチモンド連銀総裁がイベントでスピーチ

・米国クリーブランド連銀総裁が開会のあいさつ

・米国7年債入札

・英国ベイリー中銀総裁が基調講演

・EU首脳会議(27日まで)《ST》