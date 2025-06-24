*22:53JST 【市場反応】米1-3月期経常赤字は過去最大、住宅価格指数は予想下振れでドル軟調

米4月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋3.42％と、3月＋4.08％から予想以上に伸びが鈍化し、23年8月来で最小となった。米連邦住宅金融庁（FHFA）が発表した4月FHFA住宅価格指数は前月比－0.4％と、予想外に22年8月来のマイナスとなった。3月分は0％と－0.1％から上方修正された。

事前に発表された米1-3月期経常収支は-4502億ドル。赤字幅は10-12月期3120億ドルから予想以上に拡大し過去最大を記録した。米6月フィラデルフィア連銀非製造業活動は－25.0と、5月―41.9から改善。ただ、8カ月連続のマイナスとなった。

ドルは引き続き軟調に推移し、ドル・円は144円85銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1589ドルで下げ止まり。ポンド・ドルは1.3593ドルで高止まりとなった。

【経済指標】

・米・4月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋3.42％（予想：+3.90％、3月：＋4.08％←+4.07％）

・米・4月FHFA住宅価格指数：前月比－0.4％（予想：0％、3月：0％←－0.1％）

・米・1-3月期経常収支：-4502億ドル（予想：-4455億ドル、10-12月期：－3120億ドル←-3039億ドル）

・米・6月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－25.0（5月―41.9）《KY》