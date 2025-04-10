*15:42JST 4月10日本国債市場：債券先物は140円28銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付140円10銭 高値140円88銭 安値139円89銭 引け140円28銭 30082枚

2年 471回 0.678％

5年 177回 0.907％

10年 378回 1.371％

20年 191回 2.307％

10日の債券先物6月限は下げ渋り。140円10銭で取引を開始し、139円89銭まで下げた後、140円88銭まで反発し、140円28銭で取引を終えた。20年債の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は3.88％、10年債は4.31％、30年債は4.72％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.68％、英国債は4.78％、オーストラリア10年債は4.33％、NZ10年債は4.62％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・21：30 米 3月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％、2月：＋3.1％）

・21：30 米 先週分新規失業保険申請件数（前回：21.9万件）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》